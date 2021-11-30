不過，若撇除期內政府補助390萬元及其他物業、機器和設備及使用權資產的減值虧損630萬元後，中期純利為5,490萬元，2020年中期則為虧損3,030萬元。2020年中期大快活所獲得的政府補助及保就業計劃補助共1.429億元。

大快活中期收入按年增加16.4%至14.986億元，毛利率下跌2.8個百分點至10.5%，銷售成本為13.41億元，按年升20.2%。期內，集團新增三間大快活分店，兩間位於香港和一間位於內地。截至今年九月底，大快活在港共經營155間分店，包括143間快餐店及12間特色餐廳，內地則經營17間分店。

開店計劃方面，大快活指香港的店鋪網絡擴展在未來數月將繼續進行，計劃在2022年初前開設4至5間新店，並在未來數月推出更多令人興奮的新餐單。內地方面則計劃年內會陸續開設6至7間新店。

大快活又指，未來食物成本上升和人手短缺將成為最大的挑戰，將繼續努力磋商降低租金的可能性，同時提高其他營運方面的效率。

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