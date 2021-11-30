【有片：選股王】理想汽車短線回調可小注
文章日期：2021年11月30日 12:52
恒指低開後向下，早市最多跌348點、低見23503點，半日收報23,591點，跌260點或1.09%。大市成交754億元。
科網股捱沽，美團（3690）阿里巴巴（9988）跌3%。恒指創年內低位乏力反彈，港交所（0388）跌逾3%。燃氣、風電股受壓，中國燃氣（0384）跌近兩成。龍源（0916）跌3%。個別走勢跑贏同業的內房股出現有沽壓，華潤置地（1109）跌4%。教育、食品、啤酒股跌幅較大。電動車、電子概念偏好，比亞迪股份（1211）升近2%，華虹（1347）贛鋒鋰業（1772）分別升9%、半成。
理想汽車（2015）公布第三季業績超預期，在芯片短缺情况，交付了2.5萬輛理想ONE，按年增加近兩倍，創季度新高。毛利率、經營現金流量改善。集團預計第四季交付量達3萬輛，按年倍增。公司北京製造基地上月開工建設，計劃於2023年投入運營，將進一步提升產能及以更多類型產品滿足市場需求。
理想汽車股價昨天公布業績前已炒高4%，今早升至136元逼近新高，升近半成後回順。短線回調料於130元有支持，可小注。倘失守127元可先行離場。
劉思明
投資版副主編
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