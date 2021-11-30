固生堂今起招股 入場費2929元
文章日期：2021年11月30日 14:32
內地連鎖中醫診所固生堂（2273）今起招股，招股價介乎25.8至29元，擬合共發售2787.8萬股，當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多近8.1億元，每手100股，一手入場費2929.22元，招股將於下月3日中午截止，下月10日在港交所（0388）掛牌上市，聯席保薦人為美銀及海通國際。
固生堂董事會主席、執行董事兼行政總裁涂志亮表示，集團現時有42家醫療機構遍布11個中國城市，未來業務戰略會專注於同店增長方面，每年擴大兩個城市，並透露將會選擇浙江及福建。
被問到會否憂慮本港新股市場氣氛，首席財務官鄧仕剛坦言，目前資本環境較不積極，市場氣氛亦較為低迷，不過強調集團上市時間表不會受到影響，會做好基本面，上市後亦會持續表現良好。
據招股書顯示，固生堂於2019年、2020年及截至今年6月底止六個月的收入分別為8.96億、9.25億及5.98億元（人民幣，下同）；股東應佔虧損分別為1.48億元、2.56億元及3.5億元。
按招股價範圍中位數，集團估計集資淨額約6.6億元，所得款項的69.8%將用於拓展線上線下業務；9.6%用於加強研發能力；9.6%用於加強供應鏈能力；4.9%用於營銷及品牌推廣活動；6%用於營運資金和一般企業用途。