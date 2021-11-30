吳家隆表示，新方案在5G和SD-WAN的配合下，網速較舊方案快10倍多，現時會向原本客戶推廣，與新方案對接，已有零售企業試用新方案。他又認為，多功能的數碼轉型方案和5G是未來發展趨勢，企業都願意投資在這方面。

Fortinet香港、澳門和蒙古區域總監馮玉明表示，Fortinet投放大量資源發展5G安全解決方案，並與領先的網絡安全託管服務供應商（MSSP）合作，香港電訊3年前成為Fortinet在本地首個MSSP合作夥伴，並採用Fortinet Security Fabric 保安纖維解決方案。馮玉明又表示，雙方於今年年初開始討論推出新方案，在推出之前已進行3個月測試，主要是網絡對接。

談及競爭優勢，吳家隆表示，公司是一間total solution公司，涉及雲技術、SD-WAN、5G和網絡安全方案等多個範疇，為企業設計數碼轉型方案上，可以進行多方面會調整。吳家隆又表示，公司一直都是做系統整合業務，又涉及固網和5G服務牌照的公司在香港市場上較少。

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