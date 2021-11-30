他表示，目前境外美元債市維持在停頓狀態，故目前會繼續注重境內融資，上半財年已無做境外融資，為保良好信用紀錄，上半財年累計回購或償還的美元債及利息達6.5億美元。目前集團短債及長債比例約為44%及56%，未來會減少更多短債。截至9月底的上半年集團手持現金及銀行存款達96億元。

雖然集團計劃以自身現金還債，但談到銷售前景，陳茂昌直言下半財年或明年毛利率仍會受壓，銷售市場「不容樂觀」，事關潛在買家信心不足，採觀望狀態，料未來幾個月此態度仍不會改變的。由於期內建築費用單價愈來愈高，當中鋼筋、水泥及人工都上漲，但售價沒能跟升，故沒能相互抵銷。他認為，下半年相關建築及人員費用仍會上升，但項目售價可能要有一點下調，故毛利率下半年或明年仍有比較大的壓力，惟集團認為維持流動性為首要目標，故一點犧牲很難避免。

至於土地市場方面，陳茂昌表明，目前對土地市場維持保守方向，上半年沒有採購新土儲，現有土儲亦足夠未來三至四年發展，未來沒有大規模增加補充土地的計劃。

上半財年華南城純利按年增0.5%至6.57億元﹔收入跌13.2%至61.66億元﹔毛利率跌1.4個百分點至36.6%。

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