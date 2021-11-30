報告指出，香港市場在推動可持續發展取得正面成果，當中45%港人基於環保原因選購二手商品，在8個受調查市場中排行首位，而新加坡和台灣分別有30%，反映本地消費者的環保意識較鄰近市場高。此外，16%曾購買二手商品的受訪者亦表示會盡可能購買二手商品。

報告又指出，「物有所值」是香港用戶購買二手商品的主要原因，用戶在選擇購買二手商品時，實用性是首要因素。因此，根據各個市場數據指出，物有所值是最受歡迎的原因，當中排於榜首的香港用戶有高達85%選擇此原因，而馬來西亞（78%）緊隨其後，而新加坡及菲律賓（74%）則排行第三。

報告又發現，香港用戶家中平均有43件不需要的物品可以出售，排名第三位，而印尼和台灣消費者分別平均估計有57件和52件不需要的物品，排名第一和第二位。至於X世代不需要的物品平均達49件，是在本港市場的年齡組別中排名最高，可見中年消費者最具潛力改變過度消費習慣，轉為進行再買賣交易。

值得留意的是，疫情令二手玩具及遊戲的需求有所增加，以往女裝一直是二手商品的最熱門選擇，但是隨著社交距離措施生效，港人有更多時間留在家中，使玩具及遊戲的需求大幅上升，更超越女裝成為今年需求量最高的二手商品類別，排名第一位。隨著疫情持續，有44%受訪者選擇玩具及遊戲為今年最願意買賣的二手物品類別。

Carousell表示，買賣指數是探討大東南亞地區八個主要市場，包括香港、新加坡、台灣、馬來西亞、緬甸、菲律賓、印尼及越南的購物模式，旨在進一步助消費者培養再買賣交易的概念，並提高大眾對可持續消費的認識。該報告除了運用集團旗下品牌的數據外，亦整合了Carousell集團可持續發展調查所得的結果，是次可持續發展調查於今年6月進行，訪問了超過3000名用戶，包括賣家和買家。