「ATM」加上友邦（1299）成為拖累大市下跌的主要股份。MSCI指數調整，全日成交金額由競價前的1583億元，升至全日2238億元，為4個月最多。

恒指今早低開69點，短暫升36點，午後曾跌最多676點，見3個月最大跌幅及創逾14個月新低，全日高低波幅713點。國指則創近5年半新低。

恒指收市跌376點或1.58%，報23475點，成交金額2238億元，較上日增加54.9%，是7月29日2541.22億元成交後最多；國指跌129點或1.53%，報8368點。恒生科技指數收報6028點，跌1.16%。

藍籌6隻升，54隻下跌。信義光能（0968）升4.84%，收報14.3元，是升幅最大的藍籌；潤地（1109）跌5.39%，收報32.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報52.2元，升5.56%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報28.95元，跌9.11%。

恒指、科指低於主要平均線。科指10天線(6326.98點)跌穿20天線(6365.22點)及50天線(6337.13點)。

北水南下合計淨流入11.7億元，較上日增加66.71%，連續第5日流入，累計流入61.43億元，對上一次連續5日淨流入是10月11日。南水北上合計淨流出34.11億元人民幣，終止連續1日流入。

三大指數今日表現

恒指曾跌最多2.84%，是9月20日後最大跌幅，今日低見23175.37點，是2020年9月25日23124.25點後最低。今日收市報23475.26點，是2020年9月30日後收市新低，當日報23459.05點。連跌3日，累計跌1264.9點，同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月28日

科指曾跌最多2.9%，是11月26日後最大跌幅，低見5922.26點，是10月6日5855.22點後最低。今日收市報6028.63點，是10月6日後收市新低。連跌3日，累計跌329.91點，對上一次連跌3日是11月19日。

國指曾跌最多2.74%，是10月4日後最大跌幅，今日低見8265.77點，是2016年5月24日8239.58點後最低。今日收市報8368.49點，是2016年5月24日後收市新低，當日報8306.56點。連跌3日，累計跌441.23點，對上一次連跌3日是11月19日。同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是11月24日。

1個月表現

恒指本月累跌7.49%或1901點，跌幅是7月30日後最大，當時收市跌幅為9.94%；本月表現最佳的是舜宇（2382），累升12.18%，其次為潤地（1109）及中海外（0688），分別升7.1%及4.66%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌26.86%，其次為碧桂園服務（6098）及阿里巴巴（9988），分別跌22.07%及21.9%。

國指本月累跌6.62%或593點，跌幅是7月30日後最大，當時收市跌幅為13.41%；本月表現最佳的是農夫山泉（9633），累升13.31%，其次為舜宇（2382）及網易（9999），分別升12.18%及9.69%。而表現最差的是中國燃氣（0384），累跌27.95%，其次為阿里健康（0241）及碧桂園服務（6098），分別跌26.86%及22.07%。

科指本月累跌5.45%或347點，跌幅是9月30日後最大，當時收市跌幅為7.66%；本月表現最佳的是華虹半導體（1347），累升33.16%，其次為比亞迪電子（0285）及舜宇（2382），分別升25.05%及12.18%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌26.86%，其次為平安好醫生（1833）及阿里巴巴（9988），分別跌22.33%及21.9%。

午後消息股表現

華南城（1668）：企業貸款未見放鬆，靠自有資金及境內融資還債。收報0.52元，跌3.7%。

港交所（0388）擬推出碳期權、FINI明年首季接受參與申請，列保薦人律師券商等可參與。收報430元，跌3.37%。

香港電訊（6823）夥Fortinet推5G、SD-WAN新企業解決方案。收報10.58元，跌0.38%。

醫思健康（2138）料下半年營收持續增長，通關有助提升人均消費。收報12.4元，跌1.43%。

大快活（0052）半年盈利跌19%中期息每股0.25元，明年初增5新店。見52周低16.26元，收報16.44元，跌2.03%。

中國旺旺（0151）半年多賺7%，中期息派0.83美仙。創52周高，見6.7元，收報6.59元，升1.38%。

今早及隔晚消息股表現

香港科技探索（1137）盈警，料首三季盈利按年跌近八成，股價曾挫逾20%，逾6年最大跌幅。見52周低8.26元，收報8.92元，跌14.23%。

嘉泓物流（2130）入股YesAsia母企喆麗控股（2209）0.4%，訂戰略合作拓物流配送選項。嘉泓物流收報9.38元，跌0.85%。喆麗控股收報1.47元，跌3.29%。

比亞迪（1211）中標以色列100架純電動大巴訂單，股價曾升逾3%。收報306.4元，升1.39%。

中燃（0384）業績遜預期遭唱淡，跌逾17%，見十年最大跌幅及4年低。見52周低13.94元，收報14.02元，跌20.16%。

中人壽（2628）、平安等組私募，成華融戰略投資者。收報12.84元，跌1.83%。

多間公司公布業績，績前表現如下，寶尊電商（9991）創上市新低，見36元，收報36元，跌8.75%。

周焯華擬辭任太陽城（1383）及凱升（0102）主席。另，澳門檢察院：周焯華或涉領導犯罪集團罪，控罪最高監禁12年。太陽城創上市新低，見0.132元，收報0.132元，跌48.24%。

凱升（0102）見52周低0.178元，收報0.179元，跌63.09%。

毛記（1716）中期純利跌逾八成，賺190萬。見52周低0.53元，收報0.53元，跌3.64%。

華南城（1668）半年賺6.67億近持平，負債率跌3.7個百分點。收報0.52元，跌3.7%。

專業旅運（1235）中期蝕715萬，關雜貨鋪轉戰餐飲業。收報0.231元，無升跌。

冠忠巴士（0306）半年蝕9561萬，不派中期息。收報2.32元，無升跌。

廣汽（2238）向廣汽埃安注資74億，推進混合所有制引入戰略投資者。收報7.98元，升2.97%。

近半年兩度配股抽水近190億，碧桂園服務（6098）：公司股份價殘，擬回購。收報47.15元，跌0.84%。

六福（0590）半年多賺1.25倍，中期息0.55元。收報22.8元，跌0.22%。

歐舒丹（0973）：中期純利創新高達6060萬歐元，不擔心新變種病毒影響業務。收報30.8元，升2.5%。

理想汽車（2015）按年多賺3.2億，上季交付2.5萬輛理想ONE創季度新高。收報131.2元，升1.08%。

迪臣發展（0262）虧損按年收窄至834.7萬，不派中期息。收報0.099元，跌1%。

破頂股表現

破頂股包括，京城佳業（2210）創上市新高，見8.4元，收報8.28元，升0.36%；高偉電子（1415）創上市新高，見11.84元，收報11.3元，升13%；栢能集團（1263）創上市新高，見17.18元，收報17.02元，升8.68%；環球新材（6616）創上市新高，見8.39元，收報8.39元，升22.13%；易緯集團（3893）創上市新高，見0.94元，收報0.94元，升8.05%；中裕燃氣（3633）創52周高，見7.85元，收報7.63元，跌1.68%；旺旺（0151）創52周高，見6.7元，收報6.59元，升1.38%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，無升跌；包浩斯（0483）創52周高，見1.34元，收報1.29元，跌2.27%；新鴻基（0086）創52周高，見5.04元，收報4.87元，升26.17%；卜鋒國際（0043）創52周高，見1.13元，收報1.11元，跌0.89%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，世茂服務（0873）創上市新低，見9.45元，收報9.66元，跌1.13%；中駿商管（0606）創上市新低，見3.52元，收報3.52元，跌5.12%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.74元，收報1.74元，跌1.69%；招商局置地（0978）見52周低0.8元，收報0.85元，升3.66%；雅居樂（3383）見52周低5.1元，收報5.14元，跌0.19%；時代中國（1233）見52周低4.15元，收報4.17元，跌4.58%；瑞安房地產（0272）見52周低1.01元，收報1.04元，升0.97%；中駿集團（1966）見52周低2.03元，收報2.06元，跌2.37%。

醫療醫藥股破底，包括，雲頂新耀（1952）創上市新低，見35.4元，收報35.4元，跌7.45%；嘉和生物（6998）創上市新低，見8.12元，收報8.5元，升0.47%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見7.11元，收報7.12元，跌2.47%；翰森製藥（3692）創上市新低，見15.78元，收報15.92元，跌1.36%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.28元，收報3.39元，升0.89%；國藥控股（1099）見52周低16.82元，收報16.94元，跌7.63%；聯邦制藥（3933）見52周低4.37元，收報4.46元，跌4.29%；平安好醫生（1833）見52周低28.8元，收報29.4元，跌1.34%；微創醫療（0853）見52周低32.25元，收報32.6元，跌0.31%；愛康醫療（1789）見52周低6.56元，收報6.69元，跌1.47%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.076元，收報0.082元，升2.5%；北控醫療健康（2389）見52周低0.085元，收報0.086元，跌6.52%。

科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見123.6元，收報127.3元，跌2.08%；寶尊電商（9991）創上市新低，見36元，收報36元，跌8.75%；京東物流（2618）創上市新低，見24.55元，收報24.75元，跌1%；百融雲（6608）創上市新低，見9.99元，收報10.14元，跌1.74%；醫渡（2158）創上市新低，見21.3元，收報21.5元，跌5.91%；聯易融（9959）創上市新低，見5.47元，收報5.56元，跌3.64%；中國擎天軟件（1297）見52周低0.88元，收報0.89元，跌1.11%；阿里健康（0241）見52周低7.13元，收報7.19元，跌2.97%。

內需股破底，包括，楓葉教育（1317）創上市新低，見0.85元，收報0.87元，跌12.12%；中國燃氣（0384）見52周低13.94元，收報14.02元，跌20.16%；滇池水務（3768）見52周低1.79元，收報1.8元，無升跌；海底撈（6862）見52周低17.06元，收報17.22元，跌2.16%；九毛九（9922）見52周低16.04元，收報16.18元，跌1.34%；呷哺呷哺（0520）見52周低5.35元，收報5.39元，跌2%。

本地股破底，包括，電視廣播（0511）創上市新低，見4.35元，收報4.47元，跌2.61%；香港科技探索（1137）見52周低8.26元，收報8.92元，跌14.23%；維他奶（0345）見52周低15.5元，收報15.56元，跌6.94%；金源米業（0677）見52周低0.51元，收報0.52元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.64元，收報0.65元，無升跌；毛記葵涌（1716）見52周低0.53元，收報0.53元，跌3.64%。

其他破底股包括，中國鐵塔（0788）創上市新低，見0.99元，收報0.99元，跌1%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.132元，收報0.132元，跌48.24%；Uju Holding（1948）創上市新低，見5.2元，收報5.87元，跌2.98%；安能物流（9956）創上市新低，見9.46元，收報9.85元，無升跌；鴻承環保科技（2265）創上市新低，見0.74元，收報0.82元，升2.5%；普匯中金（0997）創上市新低，見0.07元，收報0.073元，跌3.95%。

異動股

上升異動股，包括，新鴻基（0086）創52周高，見5.04元，收報4.87元，升26.17%；中昌國際（0859）收報0.4元，升25%；維太創科（6133）收報0.295元，升23.95%；環球新材（6616）創上市新高，見8.39元，收報8.39元，升22.13%；高偉電子（1415）創上市新高，見11.84元，收報11.3元，升13%；銀城國際（1902）收報3元，升11.52%；太睿國際控股（1010）收報4.57元，升10.65%；聯眾（6899）收報0.55元，升10%；中原建業（9982）收報1.49元，升9.56%；盛諾集團（1418）收報0.295元，升9.26%。

下跌異動股，包括，凱升控股（0102）見52周低0.178元，收報0.179元，跌63.09%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.132元，收報0.132元，跌48.24%；中國燃氣（0384）見52周低13.94元，收報14.02元，跌20.16%；國際娛樂（1009）見52周低0.27元，收報0.285元，跌19.72%；香港科技探索（1137）見52周低8.26元，收報8.92元，跌14.23%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.85元，收報0.87元，跌12.12%；惠生工程（2236）收報0.365元，跌10.98%；東岳（0189）收報14.82元，跌10.51%；希望教育（1765）收報1.71元，跌10.47%；醫脈通（2192）收報39.7元，跌10.18%。