新世界旗下Humansa與兩家醫療機構合作 拓展大灣區市場
文章日期：2021年11月30日 16:27
新世界集團（0017）旗下醫療健康業務Humansa宣佈，與醫療機構港怡醫院及卓正醫療簽定合作協議，拓展粵港澳大灣區業務網絡。新世界表示，港怡醫院及卓正醫療將成為Humansa在粵港澳大灣區醫健服務網絡內的核心夥伴，提供個人化一站式專業醫療及身心健康服務。
Humansa行政總裁蘇嘉威表示，是次與港怡醫院及卓正醫療的合作為擴展品牌在香港及內地發展的第一步，在未來五年，Humansa將會於粵港澳大灣區建立龐大的頂尖業務網絡。蘇嘉威又表示，相信未來醫療服務將會有重大改變，現時大眾除著重自身健康，還追求更高層次的個人化目標，創新醫療健康方案，以滿足身心靈需要。
港怡醫院執行總裁曾慶亷表示，港怡醫院是次與Humansa的合作恰逢其時，正正配合其發展計劃，部分初期的項目包括與健康保健及管理和早期診斷服務相關的服務，由專業醫護團隊提供支援。
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