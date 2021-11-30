上月網上銷售佔8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為25億元。按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升52.1%。其次為超級市場貨品（銷貨價值上升1.3%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（上升23.1%）；百貨公司貨品（上升5.5%）；其他未分類消費品（上升15.0%）；服裝（上升10.1%）；藥物及化妝品（上升13.2%）；燃料（上升7.5%）；傢具及固定裝置（上升4.1%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升15.5%）；中藥（上升3.9%）；以及眼鏡店（上升23.9%）。

另一方面，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌1.7%。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌18.6%）；以及書報、文具及禮品（下跌3%）。

發言人指出，展望未來，只要本地疫情維持受控，就業和收入情況改善，加上消費券計劃，應會在短期內繼續支持零售業。

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