10月份貸款與墊款總額跌0.3%，由年初截至10月底計則升4.7%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及在香港境外使用的貸款分別跌0.2%及0.6%。今年10月，年率化貸款增長為-3.8%，年初至10月年率化增長為5.6%，金管局指出，今年9月底和10月底之間沒有明顯的IPO活動。

由於港元貸款上升而港元存款沒明顯變動，港元貸存比率由9月底的84.7%，升至10月底的84.9%。

10月份港元貨幣供應量M2及M3同時微升0.1%，與去年同期比較則分別跌10.1%及10%。10月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1跌0.6%，與去年同期比較則升10.6%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於10月份皆沒明顯變動，與去年同期比較分別跌4.3%及4.2%。去年10月底的大型新股認購活動令銀行存款增加，為貨幣供應的按年增長帶來高基數影響。若撇除新股認購貸款所產生的存款，10月份港元貨幣供應量M2及M3按年同時微跌0.2%，貨幣供應量總額M2及M3按年皆升1.1%。

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