證監會表示，魏建新於2016年5月3日加入證監會，其現時合約將於明年5月2日屆滿。自他上任後，證監會法規執行部採取了一連串成效顯著的行動，懲罰和遏止本港市場上各項嚴重的失當行為，由首次公開招股保薦人的缺失、「唱高散貨」騙局，以至其他市場操縱計劃等。

此外，魏建新不但與中國證券監督管理委員會建立緊密的工作關係，亦推動本地監管同業間重要且密切的合作，近年證監會與警務處及廉政公署進行的連串聯合行動，正好印證這一點。

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