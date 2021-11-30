證監法規執行部執行董事魏建新明年合約屆滿離任
文章日期：2021年11月30日 17:05
證監會公布，法規執行部執行董事魏建新（Thomas Atkinson）將於明年5月合約屆滿時離任。證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，感謝魏建新在服務證監會期間，肩負法規執行部的領導工作和對證監會整體所作的貢獻。證監稍後將就繼任人選展開全球招聘工作。
證監會表示，魏建新於2016年5月3日加入證監會，其現時合約將於明年5月2日屆滿。自他上任後，證監會法規執行部採取了一連串成效顯著的行動，懲罰和遏止本港市場上各項嚴重的失當行為，由首次公開招股保薦人的缺失、「唱高散貨」騙局，以至其他市場操縱計劃等。
此外，魏建新不但與中國證券監督管理委員會建立緊密的工作關係，亦推動本地監管同業間重要且密切的合作，近年證監會與警務處及廉政公署進行的連串聯合行動，正好印證這一點。
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