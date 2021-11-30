本港10月新批出按揭貸款額按月減少7.4%
文章日期：2021年11月30日 17:08
金管局公布10月份住宅按揭統計數據顯示，10月份新申請貸款個案較9月份按月減少14.9%，至11,340宗。
10月份新批出的按揭貸款額較9月份減少7.4%，至490億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加37%，至124億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少17.7%，至269億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少13.1%，至97億港元。
10月份新取用按揭貸款額較9月份減少20.8%，至319億港元。
以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由9月份的96.2%升至10月份的97.6%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由9月份的0.9%下降至10月份的0.7%。
10月底未償還按揭貸款總額按月增加0.6%，至17,076億港元。按揭貸款拖欠比率維持於0.03%，經重組貸款比率維持於接近0%。
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