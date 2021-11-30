天風國際與中債金融估值中心，聯合發布「ESG優選中資美元債指數」，包含2213隻潛在合格可獲納入的中資美元債券，有投資級和高息債，三大佔比最多行業為佔46%的金融，18%的建築和12%的房地產，該行計劃發行跟蹤ETF產品，在海外上市，問及中資美元債違約增加下，市場對產品的需求，鄒傳指中資美元債的交易量沒有下跌，顯示市場不是對之沒有興趣，機構投資者會按其風險偏好作出選擇。目前投資中國資金呈「股強債弱」，在海外發行產品可促進內地ESG投資。目前該行正了解市坦需求，目前反應良好，ETF未有推出日期，該行也可以發行指數掛鈎債券或其他衍生產品。

該指數是境內首隻以ESG為主題的指數，鄒傳表示，指數選擇企業在未來環境框架下達致平衡發展、在社會發展獲高認可度、在投資人保護和訊息透明等評分有好表現，因此長期而言可獲得更好收益，相同波動度下，ESG債券的整體回報會較般為佳。天風國際證券董事長王勇則指ESG除了國際投資理念，也一同考慮中國政策，因此公司增長會更好。

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