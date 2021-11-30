今年首三季，壽險新造保單保費為1225億元，按年上升24%。其中，個人人壽及年金的非投資相連業務，新造保單保費為1002億元，上升 10.7%，投資相連業務新造保單保費則為219億元，上升179.6%。不過保監局指出，必須注意這些正面數據應從2020年低基數的角度審視。

今年第三季，壽險業務的保費收入總額為4071億元，按年下跌1.3%，主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為3355億元，下跌4%；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為321億，按年升62.1%；以及退休計劃業務，其供款為348億元，下跌8.9%。

來自內地訪客的新造業務保費，從2020年首三季的65億元，收縮至2021年同期的約4.7億，按年下跌92.7%，佔個人業務總額0.4%。第三季則為2.59億元，按年下跌2.63%，實際金額與去年同期相約。今年首三季，保險公司共發出約3.9萬份合資格延期年金保單，保費為29億元，佔個人業務總額2.4%。

其他報道

傳太陽城在澳門美資賭場的貴賓廳將於凌晨停業

天風證券：中資內房美元債不會大規模違約 投資者可獲得機會

大快活羅輝承：下半年或加價最多1%

本港10月新批出按揭貸款額按月減少7.4%

證監法規執行部執行董事魏建新明年合約屆滿離任

金管局：10月底人民幣存款8349億元 按月跌2.5%

本港10月零售額受消費券帶動升12% 勝預期

新世界旗下Humansa與兩家醫療機構合作 拓展大灣區市場

MSCI換馬成交逾2千億 「ATM」友邦拖累 恒指跌376點 全月跌7.5%

調查：5個港人就有1個Carousell用戶 玩具遊戲超越女裝成今年榜首

華南城：企業貸款未見放鬆 靠自有資金及境內融資還債

港交所FINI明年首季接受參與申請 列保薦人律師券商等可參與

香港電訊夥Fortinet推5G 、SD-WAN新企業解決方案

固生堂今起招股 入場費2929元