本港第三季壽險新造保費419億元 疫後季度數字首次高於2019年
文章日期：2021年11月30日 18:10
保監局公布本港保險業臨時統計數字，受惠投資相連保險的帶動，第三季新造保單保費為419.19億元，按年上升26.35%，亦較2019年第三季增5.04%，為2020年2月中港通關受阻以來，首個季度新造保單保費越過2019年同期。
今年首三季，壽險新造保單保費為1225億元，按年上升24%。其中，個人人壽及年金的非投資相連業務，新造保單保費為1002億元，上升 10.7%，投資相連業務新造保單保費則為219億元，上升179.6%。不過保監局指出，必須注意這些正面數據應從2020年低基數的角度審視。
今年第三季，壽險業務的保費收入總額為4071億元，按年下跌1.3%，主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為3355億元，下跌4%；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為321億，按年升62.1%；以及退休計劃業務，其供款為348億元，下跌8.9%。
來自內地訪客的新造業務保費，從2020年首三季的65億元，收縮至2021年同期的約4.7億，按年下跌92.7%，佔個人業務總額0.4%。第三季則為2.59億元，按年下跌2.63%，實際金額與去年同期相約。今年首三季，保險公司共發出約3.9萬份合資格延期年金保單，保費為29億元，佔個人業務總額2.4%。
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