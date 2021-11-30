雍禾醫療創始人兼首席執行官張玉表示，集團業務現時以植髮醫療，不過植髮僅僅是毛髮治療的其中一種，未來會往毛髮業務轉型，開拓產業上下游業務。至於門店方面，他提到集團每年平均新開7至10家門店，預計未來擴張速度不會較以往慢，而現時門店以中國一、二線城市為主，未來3年將擴展至三線城市，亦計劃於北上廣深等城市開設兩家門店。

被問到今年上半年的淨利潤按年下跌，集團財務總監韓志梅解釋，上半年集團在營銷策略上作出階段性的調整，強調今年會有穩定的利潤增長，並預期逐年會有所回升。據招股書顯示，雍禾醫療於2019年、2020年及截至今年6月底止六個月的收入分別為12.25億、16.38億及10.53億元（人民幣，下同）；年度或期內利潤分別為3562.4萬元、1.63億元及4044.1萬元。

集團估計集資淨額近13.6億元，所得款項的42.1%將用於在中國現有植髮醫療機構擴充和升級；17.5%用作產品創新；9.7%用作研發以前沿技術提升服務；23.4%用作提升品牌知名度；1.6%用作結清收購顯赫植髮應付關聯方新絲域的未償還結餘。

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