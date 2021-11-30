他又指參與南向交易的內地投資者以人民幣為本，將人民幣計價股票納入「港股通」南向交易可減低內地投資者交易時要將人民幣轉為港幣的匯兌風險，提升交易價格的確定性，同時增加香港離岸人民幣證券產品的規模和流動性，長遠可以促進其他類型人民幣產品在港的發展。

他又提到目前香港是最大的離岸人民幣中心，存款的資金池規模超過8,000億元人民幣，支付系統日均結算超過1.4萬億元人民幣，全球約75%的離岸人民幣支付都通過香港進行。在資本市場互聯互通項目上，滬深港通北向日均交易金額超過1,200億元人民幣，北向債券通的日均交易金額亦近280億元人民幣，參與的機構投資者總數近3,100家。

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