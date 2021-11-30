面對金融科技人才需求日益增加， 香港銀行學會將於明年第一季協助金管局， 在銀行專業資歷架構（Enhanced Competency Framework）下落實新增金融科技範疇， 期望繼續為本地銀行從業員提供更多更全面的培訓課程及發展機會。

2021香港資訊及通訊科技獎：金融科技獎旨在鼓勵出色的本地金 融科技人才，嘉許他們在三個主要組別，包括「銀行業務、 保險及資本市場」、「新興解決方案」和「監管科技及風險管理」（ 包括金融科技安全）的創新解決方案和應用。此外， 獎項亦鼓勵人工智能及區塊鏈技術的廣泛應用，以提升金融機構內部營運及管理效率。

今年，濃說科技（Wizpresso） 憑藉其研發的創新解決方案「濃說核實」，取得金融科技大獎。「濃說核實」 是基於人工智能的法律審核軟件， 能夠減省盡職審查時間多達75%，有助加快金融領域客戶招股上市的流程。 該軟件獲得評審一致的高度評價， 並且與提供結合商業應用的通訊程式平台LeapXpert， 共同獲取金融科技（監管科技及風險管理）金獎。

金融科技（銀行業務、保險及資本市場）組別亦頒發了一項金獎， 獎項由醫結有限公司（MediConCen）奪得， 該公司的全自動醫療索賠系統透過運用區塊鏈技術， 能夠迅速完成保險索賠及醫療諮詢的程序， 為客戶提供無縫及自動化的服務體驗。

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