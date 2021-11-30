至於比較兩輪消費券派發所帶動的產品類別各有不同，8月當時眼鏡及鞋類大幅上升，上月則是電子產品，謝邱安儀表示，這反映消費券並非對某一個類別的幫助特別大，相反是因應市民的消費習慣、需求而定。

至於11月的零售市道，是次訪2400間店舖及5萬名前線員工，會員表示，本月電子產品的帶動趨勢仍能保持，但升幅會較上月回落，預計有兩成至四成的增長，同樣是由於9月新機推出相關。便利店類別則料有單位數升幅，傢具、個人護理類別則按年持平，至於其他沒有提及的類別，在11月的情況仍然不太樂觀，相關類別可能會有微升，主要由於去年第四波疫情的低基數效應。協會預料整個11月會保持升勢，但升幅並不會顯著，再與去年的低基數對比，微升是對整個零售市道幫助不大。

展望12月，會員反映與11月表現相差不遠，健康食品、用品類別有望受旺季的帶動，有較明顯升幅。談及12月的通關，謝邱安儀表示，該通關不是針對旅客，會員普遍反映不會預估有旅客到港，而消費券的帶動到12月亦不會顯著，會員普遍反映對12月的「期望一般」，甚是「沒有特別期望」。

謝邱安儀表示， 12月屬傳統消費旺季， 雖然今年港人因疫情未能外出而留港消費， 有助零售市道，加上消費券的幫助，但整體而言，相關因素的幫助都未抱有「樂觀的升幅」。謝邱安儀稱，協會保持零售數全年預測高單位數升幅。

被問及來年的財政報告會否再派發消費券， 謝邱安儀表示，消費券與通關的時間表是息息相關，早前協會是有呼籲政府若未能短期內通關，期望政府能發放下一期的消費券，以帶動整個消費氣氛。謝邱安儀稱，協會一直有呼籲，但暫時未收政府有任何實質的回應，難判斷下一年財政預算會再包括消費券。

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