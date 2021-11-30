都市麗人行政總裁辭職 副總裁配偶鄭耀南重任舵手
文章日期：2021年11月30日 19:07
都市麗人（2298）公布，蕭家樂已辭任公司行政總裁及執行董事之職務，以尋求其他發展；同時委任執行董事兼副總裁吳小麗的丈夫鄭耀南為新任行政總裁，即日生效。
鄭耀南現年46歲，為本公司董事會主席、執行董事、提名委員會主席及控股股東，曾2014年1月30日至2019年8月19日為公司行政總裁。他現時擔任都市麗人若干附屬公司之總經理。鄭耀南亦為集團創辦人之一。憑藉在貼身衣物製造及銷售業績約22年的經驗，鄭耀南一直是集團業務策略及現有成就的主要驅動力量。
鄭氏目前為福建省的中國人民政治協商會會議寧德市委員會委員、中國青年企業家協會常 務理事、廣東省青年聯合會副主席、世界莞商聯合會常務副會長、東莞市工商業聯合會副主席及深圳福建商會監事長。
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