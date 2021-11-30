鄭耀南現年46歲，為本公司董事會主席、執行董事、提名委員會主席及控股股東，曾2014年1月30日至2019年8月19日為公司行政總裁。他現時擔任都市麗人若干附屬公司之總經理。鄭耀南亦為集團創辦人之一。憑藉在貼身衣物製造及銷售業績約22年的經驗，鄭耀南一直是集團業務策略及現有成就的主要驅動力量。

鄭氏目前為福建省的中國人民政治協商會會議寧德市委員會委員、中國青年企業家協會常 務理事、廣東省青年聯合會副主席、世界莞商聯合會常務副會長、東莞市工商業聯合會副主席及深圳福建商會監事長。

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