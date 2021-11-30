泰加表示，將在保監局的規範指導下，繼續深入並持續研究支持香港的士行業有序發展的策略及方案，並在確保現有客戶利益的前提下，為現有及將來的客戶提供更加優質可靠的保險產品和服務。該行將嚴格遵從其內部投資指引等文件，進行投資及現金管理。

以的士保險為主業的泰加保險，在本月11日發出公布，表示保監局要求提供外幣交易資料以檢視交易活動及策略，該行已暫停其外幣投資業務。泰加指，外幣投資有助支持虧損之的士保險業務，為應付可能長期被停止外幣投資而導致的財務損失，該行將考慮停止續保現有的的士保單。泰加早前已在10月28日起，停止接受從其他公司轉移的新保單。

保監局當時回應指，現時市場上共有8間公司承接的士保險業務，近日雖然有個別營運者決定改變策略，但已有其他公司表示願意加入市場或增大現有承保額度，因此應不會出現的士缺乏渠道購買保險的情況。

當局法定職能是要審慎地檢視其資本結構及償付能力，保障投保人的利益。局方一直以嚴謹的態度，確保保險公司遵守有關償付準備金、本地資產、投資政策及管理等的規定。

在2018年至2020年上半年，泰加的士保險賠付率均超過100%，即使未計其他費用成本，的士保險的保費也不足以支付賠償。該行執行董事林烽指的士保單「賣一張蝕一張」，因為的士司機老齡化嚴重，事故風險較高，雖然今年上半年賠付率降至65.3%，但主要是因為新冠疫情降低的士行駛，減少事故率，隨着疫情改善，近期賠付率已抽升至接近疫情前水平。