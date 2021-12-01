道瓊斯工業平均指數收跌652點，跌幅1.86%，報34483點。標普500指數收跌88點，跌幅1.9%，報4567點。納斯達克綜合指數收跌245點，或1.56%，報15537點。

道指曾跌最多2.02%，是11月26日後最大跌幅，低見34424.44點，是10月13日後最低。收市報34483.72點，是10月13日後收市新低。標指曾跌最多2.05%，是11月26日後最大跌幅，低見4560點，是10月27日後最低。收市報4567點，是10月27日後收市新低。納指曾跌最多2.1%，是11月26日後最大跌幅，低見15451.38點，是10月29日後最低。收市報15537.69點，是11月26日後收市新低。

salesforce跌3.97%，報284.96美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低77點，而蘋果升3.16%，報165.3元，貢獻道指33點。

科技股方面，蘋果收市報165.3元，升3.15%，谷歌母公司Alphabet收市報2837.95元，跌2.49%，亞馬遜收市報3507.07元，跌1.53%，Facebook收市報324.46元，跌4.01%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.92%，報462點。德國DAX指數收跌1.19%，報15100點；法國CAC 40指數跌0.82%，報6721點；英國富時100指數收跌0.72%，報7059點。