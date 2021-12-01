鮑威爾稱，「暫時性」這個詞本意是暗示價格上漲「不會以通脹上升的形式留下永久痕跡」，過去這個觀點在很大程度上是基於供應鏈中斷造成通脹上升，但商品和勞動力供應不足的情況都需要更長時間才能解決。「包括聯儲局在內，大多數機構繼續預期隨著供需失衡狀況減輕，未來一年通脹將大幅下滑」。

鮑威爾表示，「很難預測供應緊張局面持續多久影響如何，但現在看來，推動通脹上升的因素將持續到明年很長一段時間」。

鮑威爾稱，勞動參與率的起伏波動「令人驚訝」，官員們原本認為隨著延長失業救濟計劃結束，疫苗接種率上升，學校重新開放，更多人將重新就業或重新找工作。「我們都以為勞動力供應會顯著增加，但這種情況並未發生」，他稱周五就業報告將帶來更多線索。

鮑威爾稱，「自上次會議以來，我們看到通脹壓力基本上在上升，勞動力市場數據非常強勁，勞動力供應沒有任何改善，我們也看到支出很強勁」，「要記住，資產購買計劃的每一美元都確實會增加寬鬆力度。我們現在看到的經濟非常強勁，通脹壓力很高」。

鮑威爾稱「我認為，我們在兩周後舉行的下一次會議上討論是否適宜提前幾個月完成減碼，是合適的」，「我們將在這兩周裡獲得更多數據，了解到更多關於新變異毒株的信息」。

市場對言論感到錯愕。AlphaTrAI首席投資官Max Gokhman表示，「他不僅講話更加鷹派，而且幾乎在不考慮市場可能如何對待的情況下釋放出重大政策暗示」，「他先前試圖在減碼和加息安排方面所培養的所有可預測性都成了問題」。

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