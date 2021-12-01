港股ADR跌81點 夜期低水27點 美期向上 亞股個別發展
文章日期：2021年12月1日 08:58
美股向下，港股ADR跌81點或0.35%，報23394點，即月恒指夜期跌27點，低水27點，報23448點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.79%，折合報455.78元；阿里巴巴（9988）跌2.35%，折合報124.31元；美團（3690）跌0.48%，折合報236.86元；匯控（0005）升0.51%，折合報43.17元；建行（0939）跌0.46%，折合報5.06元。
道期現升0.005%；標期現升0.22%；納期現升0.3%。日股現跌0.11%，韓股現升0.88%，澳股現跌0.64%。
今日焦點股份可留意：
中國就《電子煙》標準徵求意見，擬發布後3-5個月實施。留意思摩爾（6969）。
泰加（6161）：保監允恢復外幣投資，將繼續維持現有的士保險服務。
都市麗人（2298）行政總裁辭職，副總裁配偶鄭耀南重任舵手。
太陽城在澳門賭場的貴賓廳停業。
大快活（0052）羅輝承：下半年或加價最多1%。
新世界（0017）旗下Humansa與兩家醫療機構合作，拓展大灣區市場。
其他報道