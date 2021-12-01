恒指高開120點 創科升3.4% 凱升跌10%
文章日期：2021年12月1日 09:23
恒指今早高開120點或0.52%，報23595點，成交金額87億元；國指今早高開44點或0.54%，報8412點。恒生科技指數開市報6036點，升0.13%。
藍籌39隻升，12隻下跌，9隻無升跌。創科實業（0669）升3.48%，報166.5元，是升幅最大的藍籌；阿里巴巴（9988）跌1.81%，報125元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，10隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）開市報69.3元，升1.91%；跌幅最大的是京東（9618）開市報333.2元，跌1.94%。
恒指科指低於所有主要平均線。
中國就《電子煙》標準徵求意見，擬發布後3-5個月實施。思摩爾（6969）開市報46.05元，跌1.18%。
泰加（6161）：保監允恢復外幣投資，將繼續維持現有的士保險服務。無成交，報0.57元。
都市麗人（2298）行政總裁辭職，副總裁配偶鄭耀南重任舵手。無成交，報0.75元。
太陽城在澳門賭場的貴賓廳停業。太陽城集團（1383）停牌。太陽娛樂（8082）無成交，報0.109元。凱升控股（0102）見52周低0.16元，開市報0.16元，跌10.61%。
大快活（0052）羅輝承：下半年或加價最多1%。開市報16.44元，無升跌。
新世界（0017）旗下Humansa與兩家醫療機構合作，拓展大灣區市場。開市報30.55元，跌0.81%。
破底股方面
破底股包括，寶尊電商（9991）創上市新低，見35.8元，開市報35.8元，跌0.56%；中國燃氣（0384）見52周低13.7元，開市報13.7元，跌2.28%；微創醫療（0853）見52周低32.25元，開市報32.25元，跌1.07%；九毛九（9922）見52周低16.02元，開市報16.02元，跌0.99%；太古地產（1972）見52周低18.5元，開市報18.5元，跌0.11%；恒隆地產（0101）見52周低15.2元，開市報15.2元，跌1.68%；泡泡瑪特（9992）見52周低16.02元，開市報16.02元，跌0.99%；H&H國際（1112）見52周低14元，開市報14元，跌1.96%；五礦資源（1208）見52周低2.76元，開市報2.76元，跌2.47%。
異動股
上升異動股，包括，聯邦制藥（3933）開市報4.77元，升6.95%；小鵬汽車（9868）開市報213.2元，升5.02%；旭輝永升服務（1995）開市報13.8元，升4.86%；理想汽車（2015）開市報136.5元，升4.04%；創科實業（0669）開市報166.5元，升3.48%；碧桂園服務（6098）開市報48.75元，升3.39%；中原建業（9982）開市報1.54元，升3.36%；遠大住工（2163）開市報10元，升3.09%；南方錳業（1091）開市報1.01元，升3.06%。
下跌異動股，包括，凱升控股（0102）見52周低0.16元，開市報0.16元，跌10.61%；綠城服務（2869）開市報7.11元，跌4.95%；宇華教育（6169）開市報3.55元，跌4.83%；新鴻基（0086）開市報4.67元，跌4.11%；易緯集團（3893）開市報0.91元，跌3.19%；恒大（3333）開市報2.22元，跌3.06%；佳兆業（1638）開市報1.03元，跌2.83%；合景泰富（1813）見52周低5.62元，開市報5.62元，跌2.77%。
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