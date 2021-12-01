財新中國11月製造業PMI再跌穿50 遜預期
文章日期：2021年12月1日 09:51
財新中國11月份製造業採購經理指數(PMI)從10月份的50.6下跌至49.9，亦低過市場預期的50.6，是繼8月之後再次位於榮枯線以下，反映製造業修復進程放緩。
財新指，製造業供給明顯恢復，升入擴張區間，但需求疲弱；新出口訂單指數、就業指數均連續四個月落入收縮區間；大宗商品保供穩價初見成效，兩個價格指數大幅下降，但通脹壓力仍不容忽視；中小企業紓困仍是未來政策重點。
製造業企業家對未來保持信心，樂觀度較10月有所回升。市場認為，疫情的緩解、需求的增加、供應鏈的恢復，均是值得期待的正面因素。
財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業景氣度基本維持平穩，經濟下行壓力增加和通脹壓力緩解是突出特徵。10月下旬至11月中上旬，多省市出現散發新冠疫情壓制需求側。電力供應短缺得到緩解後，供給側開始恢復，但受需求影響，供給恢復幅度有限，基礎尚不牢固。大宗商品保供穩價措施初見成效，製造業企業成本壓力大幅緩解。政策層面，中小企業紓困仍是重點，就業惡化，居民收入增幅有限，消費品購買力薄弱等問題，也應給予足夠重視。此外，部分原材料價格依然位於高位，企業還面臨較大成本壓力，通脹問題尚不可掉以輕心。
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