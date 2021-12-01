恒指半日升329點 升幅近1個月最大 騰訊美團撐市 太陽娛樂跌10%
文章日期：2021年12月1日 12:07
美股美期回升，劉鶴派定心丸之下，港股未有理會財新中國PMI重回50以下，隨外圍反彈，恒指今早高開120點後，短暫收窄至升62點，其後持續向上，最多升382點，見近1個月最大升幅，半日高低波幅320點。騰訊（0700）收報469.6元，升2.22%；美團（3690）收報247.2元，升3.87%，成為推高恒指點數最多的藍籌。
恒指半日升329點或1.4%，報23804點，成交金額798億元；國指升127點或1.53%，報8496點。恒生科技指數收報6092點，升1.07%。
藍籌45隻升，13隻下跌，2隻無升跌。創科實業（0669）升3.92%，收報167.2元，是升幅最大的藍籌；銀娛（0027）跌3.87%，收報41元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股21隻升，9隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報177元，升4.98%；跌幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見20.65元，收報20.7元，跌7.17%。
恒指科指均低於主要平均線。
北水南下合計淨流出7.07億元，終止連續5日流入。南水北上合計淨流入27.11億元人民幣，終止連續1日流出。
奧園（3883）據報為資金回籠，境外物業皆可出售。收報2.13元，跌2.29%。
金嗓子（6896）私有化告吹，股價今早急挫最多4成。
官媒：房地產市場降溫，風險總體可控。
中國東方教育（0667）副主席折讓約12%配股，暫挫逾13%。收報6.93元，跌14.86%。
中國就《電子煙》標準徵求意見，擬發布後3-5個月實施。思摩爾（6969）收報43.95元，跌5.69%。
泰加（6161）：保監允恢復外幣投資，將繼續維持現有的士保險服務。見52周低0.55元，收報0.58元，升1.75%。
都市麗人（2298）行政總裁辭職，副總裁配偶鄭耀南重任舵手。收報0.71元，跌5.33%。
太陽城在澳門賭場的貴賓廳停業。太陽城集團（1383）停牌。太陽娛樂（8082）收報0.098元，跌10.09%。凱升控股（0102）見52周低0.14元，收報0.164元，跌8.38%。
大快活（0052）羅輝承：下半年或加價最多1%。收報16.38元，跌0.36%。
新世界（0017）旗下Humansa與兩家醫療機構合作，拓展大灣區市場。收報30.95元，升0.49%。
破頂股表現
破頂股包括，小鵬汽車（9868）創上市新高，見217.6元，收報217.2元，升7%；理想汽車（2015）創上市新高，見138.8元，收報138.1元，升5.26%；栢能集團（1263）創上市新高，見17.4元，收報17元，跌0.12%；環球新材（6616）創上市新高，見8.45元，收報7.96元，跌5.13%；易緯集團（3893）創上市新高，見0.97元，收報0.97元，升3.19%；遠洋集團（3377）創52周高，見1.88元，收報1.87元，升2.75%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，無升跌。
破底股方面
內房物管股破底，包括，世茂服務（0873）創上市新低，見9.32元，收報9.56元，跌1.04%；中駿商管（0606）創上市新低，見3.46元，收報3.6元，升2.27%；禹洲（1628）創上市新低，見0.74元，收報0.76元，跌1.3%；瑞安房地產（0272）見52周低1.01元，收報1.05元，升0.96%。
醫療醫藥股破底，包括，雲頂新耀（1952）創上市新低，見32.45元，收報32.8元，跌7.34%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見539元，收報543.5元，跌3.29%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見7.06元，收報7.15元，升0.42%；維亞生物（1873）見52周低4.44元，收報4.87元，升4.28%；國藥控股（1099）見52周低16.52元，收報16.88元，跌0.35%；平安好醫生（1833）見52周低28.8元，收報28.9元，跌1.7%；微創醫療（0853）見52周低32元，收報32.85元，升0.77%；愛康醫療（1789）見52周低6.52元，收報6.57元，跌1.79%；華潤醫療（1515）見52周低4.77元，收報4.89元，跌0.41%。
科技股破底，包括，汽車之家（2518）創上市新低，見65.25元，收報66.5元，跌2.92%；寶尊電商（9991）創上市新低，見34.8元，收報35.5元，跌1.39%；明源雲（0909）創上市新低，見20.65元，收報20.7元，跌7.17%；百融雲（6608）創上市新低，見9.98元，收報10.04元，跌0.99%；醫渡（2158）創上市新低，見20.95元，收報20.95元，跌2.56%；聯易融（9959）創上市新低，見5.45元，收報5.76元，升3.6%；中國擎天軟件（1297）見52周低0.88元，收報0.88元，跌1.12%；阿里健康（0241）見52周低7.06元，收報7.13元，跌0.83%。
本地股破底，包括，維他奶（0345）見52周低15.08元，收報15.34元，跌1.41%；金源米業（0677）見52周低0.5元，收報0.5元，跌3.85%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.64元，收報0.65元，無升跌；希慎（0014）見52周低23.55元，收報24.05元，升1.05%；太古地產（1972）見52周低18.4元，收報18.96元，升2.38%；嘉華國際（0173）見52周低2.99元，收報3元，跌0.66%；恒隆地產（0101）見52周低15.1元，收報15.74元，升1.81%；港鐵（0066）見52周低40.8元，收報41.2元，跌0.96%。
內需股破底，包括，海底撈（6862）見52周低17.06元，收報17.28元，升0.35%；九毛九（9922）見52周低15.38元，收報15.52元，跌4.08%；呷哺呷哺（0520）見52周低5.28元，收報5.3元，跌1.67%；百勝中國（9987）見52周低387.8元，收報391.4元，升0.31%；萬洲（0288）見52周低4.81元，收報4.84元，跌1.02%。
破底股包括，普匯中金（0997）創上市新低，見0.066元，收報0.075元，升2.74%；中國燃氣（0384）見52周低12.98元，收報13.54元，跌3.42%；中國再保險（1508）見52周低0.72元，收報0.73元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，易居企業（2048）收報1.87元，升27.21%；山東墨龍（0568）收報4.12元，升25.23%；喆麗控股（2209）收報1.69元，升14.97%；羚邦集團（2230）收報0.18元，升13.21%；陸慶（8052）收報0.04元，升11.11%；太陽國際（8029）收報0.54元，升10.2%；現代牙科（3600）收報6.66元，升10.08%；港華燃氣（1083）收報5.79元，升9.45%；摩比發展（0947）收報0.395元，升8.22%；稻草熊（2125）收報2.48元，升7.83%；中國電力（2380）收報4.29元，升7.79%。
下跌異動股，包括，中國東方教育（0667）收報6.93元，跌14.86%；新鴻基（0086）收報4.3元，跌11.7%；太陽娛樂（8082）收報0.098元，跌10.09%；思考樂教育（1769）收報2.08元，跌9.96%；凱升控股（0102）見52周低0.14元，收報0.164元，跌8.38%；東陽光藥（1558）收報5.22元，跌8.26%；宇華教育（6169）收報3.43元，跌8.04%；啟明醫療（2500）收報35.7元，跌7.75%；中車時代電氣（3898）收報47.6元，跌7.39%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見32.45元，收報32.8元，跌7.34%；諾輝健康（6606）收報27.35元，跌7.29%。