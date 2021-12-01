【有片：選股王】「十四五」國家重點研發氫能源 短線可博京城機電
文章日期：2021年12月1日 12:55
恒指升329點，收報23804點，成交金額798億元。聯儲局主席鮑威爾表示高通脹已不再是過渡性，會考慮提前結束QE，美股下跌，但今早期貨回升，納指升約1%。港股終於反彈，科技股較強，騰訊（0700）、小米（1811）升逾2%，美團（3690）升近4%。電車股強勢，小鵬（9868）及理想（2015）分別升7%及5%，升勢有餘未盡。
近日市場炒作一些細分領域，如電子煙、功率半導體等，由起步位計動輒升了20%以上，但昨日和今早開始調整。紙業和氫能源亦見異動，內地紙業股出現漲停潮，消息指部份企業攜手加價，港股這邊的行業龍頭玖紙（2689）升2.5%。
氫能源異動，如濰柴動力（2338）及京城機電（0187），分別升8.7%及12%。近期氫能源消息較多，除了是中國科技部「十四五」國家重點研發計劃的18個重點專項之一，各省市十四五規劃也陸續發佈氫能規劃的支持政策；中石化在新疆庫車的光伏製氫項目也正式動工。氫能源仍處於很初期階段，技術發展尚未成熟，但也是憧憬空間最大的時間。以走勢來看，京城機電最強，濰柴則相對落後，估計與重卡銷情轉弱有關。短線可博京城機電突破3元展升浪，但要有大幅波動的心理準備，只宜超小注。
張兆聰