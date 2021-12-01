「年僅71歲、人稱校長的香港著名前歌星譚詠麟，昨晨被網友發現其於x的內地家中自睡夢中甦醒，並證實準備離開。」真正叱咤樂（迷）壇的睡粉世一，似乎頂不到多天，旋即被另一港澳同胞的醜聞蓋過，陰謀論若真為轉移視線，似乎是有人在下一盤很大的棋。

人稱周焯華的洗米華，真是捐捐埋埋幾多也沒用，溫州樸克輸打贏要，公安分分鐘只是不小心肥手指出個微博貼文，都能夠遙距動員幾千里外的大隊司警上門，製造拉人封艇港產片場面。但太陽系都被Black Mirror，一眾在內地經商的正行港企老闆，準備下個月深圳灣過關之際，又會否暗忖「我公司都有開跨境網站喎」。

澳門最新傳出的罪名是視像直播非法跨境開賭，真係西德液晶體顯影眼鏡render出馬交元宇宙，可以大玩GambleTech或GameTech概念。但其實又不是什麼新鮮事，早幾年都傳過有賭癮大的煤老闆乜總物總VVIP，都是派人用手機直播埋枱睇牌show hand，當然無從證實，但無論如何，澳門這家線上賭場是要下線啦。

有網友話今年澳門賽車一早唔見太陽系宣傳，懷疑是否早有先兆？雖然印度神童都估唔到，但筆者九月Facebook寫過澳門賭例將來要向無開賭的內地政策睇齊，「澳門都緊跟內地加入社會公益元素，反泛娛樂行業國策通殺，賭委書記特異功能，有賭實為輸⋯。」是以濠賭股轉趨低調都不足為奇，但好股不如好價，疫情低基數、監管低估值，往往能夠提供最佳的風險屏障。

雖說難有跡可尋，但翻查新聞檔案，周焯華去年曾主動澄清指「有跡象顯示近日內地公安機關正進行一個反罪惡行動，規模是全國性的，跟謠言中所說針對太陽城完全不符」；又否認資助港暴亂分子，強調自己紮根澳門，心繫祖國，及間接否認另有謠言指內地執法機關掌握太陽城貴賓會的客戶資料。

國境之南、太陽之西，唯有參考本欄長期關注的李小加類似建議，港又南北分，北香港即「北部都會區」使用「北部特區法」，南香港則沿用現有模式，實行「一港兩制」，爭取於拱北以南、路環以北，澳審澳人，才有機會祝周君安好？

李小加強調「一港兩制」是管治制度上而非政治體制的改變，筆者看不到什麼大分別，既不可行也不可取，更難免要繼續予人「一特兩首」之感。一塊土地兩個面積，北面是政治發水的建築面積？南面又是劏港實用面積? 難怪其要支持界限街附近太子站自稱831港鐵總司令參選立法會了。

而正當「港股已死」被twist成財經話題，其實「港產已死」可能來得更加貼切兼具體。本欄曾披露王維基下個周期去英國，多得其他專欄行家跟進補充，有一點要表明的是，與其稱他「試當真」要大搞網購平台，毋寧說其實是無奈要「係咁先啦」輸出軟件解決方案，希望「死」字走出「掂」字。

但香港科技探索（1137）剛出盈警，指主因是今年沒有政府補貼，又因發放消費券引致零售業競爭加劇，看鋪排或許是以短期一次性因素遮蓋長期結構問題？雖然一廂情願希望還有些港產溢價，但券商就先分歧，有的著眼於反壟斷或競爭法的監管風險較低（反映維基選擇的營運所在地）；相反也有認為或難達全年指引、明年GMV增長目標亦令人擔憂。

筆者在此再次大膽臆測，相信維基口講再工業化，實際上其網購之路將出現明顯變向，來吧倒轉地球，輸出HKTVmall as a service技術是一途，另一出路可能是打造高端精品潮牌的平台或市閘，例如美股的Farfetch及Etsy等？模式獨特而又估值奇高，「港視」新推出與I.T合營的網上商場EESE平台造好，或是一例。

相對不相對論，港產的絕對最後，當然是別讓愛因斯坦走了。佛學化科學，經書變手稿，新世代通脹保值會否是科學聯乘藝術起格NFT？正所謂富貴如浮雲，浮雲元宇宙，反正趁熱潮未過，前文提及deFi及GameFi概念，投機味較重，SAND、GALA幣價創過新高，MANA、 DOSE又如何？

久利生

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