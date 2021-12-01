市場早前預期，南向投資者有資產向全球配置的需求，是次調查則顯示，仍有多達62%的南向受訪者傾向選擇具有中國概念的基金產品，較四成投資者表示有傾向亞洲和全球其它市場為多。

匯豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀認為，可能因為投資者傾向選擇自己較熟悉的產品作為海外投資的第一步。同時，不少內地知名企業都只在海外上市，令內地投資者未能參與其增長旅程，因此希望透過『跨境理財通』投資的中國概念基金捕捉這些企業發展帶來的機遇。

調查顯示，有意參與計劃的南向投資者，有83%表示有興趣投資基金，其次有七成表示有意港幣存款、57%表示有興趣債券，有25%表示有興趣其它外幣存款。最受北向投資者歡迎的則是權益類理財產品，有74%、固定收益類理財產品有58%，和公開募集證券投資基金則有27%。

被問及年度投資回報，55%的南向受訪者及44% 的北向受訪者表示，希望有7%至9%的回報，亦有28%南向受訪者和四成北向投資者，期望有雙位數的年度回報率。

其他報道

「ATM」回軟 恒指升幅收窄至183點 北水連續6日淨流入 逾1個月最長

傳愛奇藝裁員20%至40% 受選秀取消、視頻平台競爭激烈拖累

信佳：下半年訂單理想 最大挑戰在於物流

傳中國禁VIE方式海外上市 阿里、騰訊等或需調整 赴港IPO需審批

柏瑞：港股前景樂觀 內房債宜選BB級

傳小米成功註冊「XIAOMI PAY」

完美醫療：未來3年為收成期 正研分拆A股上市

老虎證券上季Non-GAAP跌15% 被批「無牌駕駛」 CEO：將確保合規

【有片：選股王】「十四五」國家重點研發氫能源 短線可博京城機電