匯豐：91%受訪者有意開北向通 多於南向的76%
文章日期：2021年12月1日 16:29
匯豐發布跨境理財通客戶調查，該行於10月訪問2300名居於大灣區，並擁有逾100萬元以上的潛在「跨境理財通」投資者，結果顯示有91%的南向投資者，和76%的北向投資者（76%）表示有意參與「跨境理財通」，與現時北向熱過南向的情况不同。
市場早前預期，南向投資者有資產向全球配置的需求，是次調查則顯示，仍有多達62%的南向受訪者傾向選擇具有中國概念的基金產品，較四成投資者表示有傾向亞洲和全球其它市場為多。
匯豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀認為，可能因為投資者傾向選擇自己較熟悉的產品作為海外投資的第一步。同時，不少內地知名企業都只在海外上市，令內地投資者未能參與其增長旅程，因此希望透過『跨境理財通』投資的中國概念基金捕捉這些企業發展帶來的機遇。
調查顯示，有意參與計劃的南向投資者，有83%表示有興趣投資基金，其次有七成表示有意港幣存款、57%表示有興趣債券，有25%表示有興趣其它外幣存款。最受北向投資者歡迎的則是權益類理財產品，有74%、固定收益類理財產品有58%，和公開募集證券投資基金則有27%。
被問及年度投資回報，55%的南向受訪者及44% 的北向受訪者表示，希望有7%至9%的回報，亦有28%南向受訪者和四成北向投資者，期望有雙位數的年度回報率。
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