他說，現暫又難評明年出口預測，原因包括背後有基數考慮，亦要看周邊東亞地區國家的出口情況，年尾亦多節日消費，而之前供應鏈運輸問題、近期股市波動、央行收水等，都對消費者信心和實際消費有影響，故現在希望多參照外地最新數據，亦透過該局海外五十多個辦事處掌握當地情況。以今年至今為止如此強勁的出口，料增長動力頗強，明年出現大轉折的機會應不大，關鍵是增長幅度會如今年般，抑或因基數問題而放慢。

該局今與恒生銀行（0011）宣布達成策略合作，在創新範疇上成為策略伙伴，為香港及大灣區的中小企構建一站式平台InnoClub，協助香港及大灣區的中小企實踐數碼轉型及採用創新業務方案。

恒生銀行指，透過上述平台將為中小企提供度身訂造的一站式銀行服務，協助他們拓展業務，包括優先戶口服務、商業貸款及各項數碼銀行服務等。恒生會為Innoclub成員提供不同的創新科技貸款方案，其中包括創新科技信貸基金(InnoTech Fund），該基金的資金池高達2億美元 ，企業可在創新發展上取得財政支持。

該行指，與貿發局將聯合舉辦一系列以創新科技為主題的活動，包括創新科技工作坊、研討會和商業配對活動等。貿發局會開放其「企業項目配對」平台的服務，讓 InnoClub 成員透過創新科技網絡及活動與更多潛在的商業伙伴及投資者交流。此外，該行的專屬團隊為成員提供營運及管理的建議，協助他們優化業務策略，實踐轉型及作長遠發展。

恒生銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍表示，所有希望做數碼轉營的中小企都可參加InnoClub，該行近期斥資2億美元成立InnoTech Fund，目前已批出數宗貸款，冀透過今次和貿發局合作的平台，可貸款予更多合適的中小企。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝認為，InnoClub平台可帶動該行新一批中小企客戶生意。他又指近期雖有新型變種病毒，惟對本地影響屬可控，料今年該行中小企貸款有健康增長。

記者：胡學能

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