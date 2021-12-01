乘聯會：上月首3周乘用車零售日均4.5萬輛 信貸收緊造成購車延後
文章日期：2021年12月1日 17:31
中國乘聯會公布11月乘用車市場周度零售走勢，11月首3周總體狹義乘用車市場零售達到日均4.5萬輛，按年跌18%，按月跌4%。乘聯會表示，由於10月的生產改善明顯，11月的零售回升應該較明顯，但目前回升速度還是不快，與2019年的狀態相近，也是較好的表現。
乘聯會指出，近期散發式的疫情容易打亂當地市民的生產生活節奏，保持兩點一線出行路徑，除了利好網絡電商、社區團購等無接觸行業，目前各地的管控加嚴、信貸政策的收緊、惡劣天氣的增加均造成購車延後。
11月首周總體狹義乘用車市場零售達到日均3.9萬輛，按年跌18%，按月跌6%。第二周總體狹義乘用車市場零售達到日均4.6萬輛，按年跌23%，按月表現持平。第三周總體狹義乘用車市場零售達到日均4.9萬輛，按年跌12%，表現相對改善，按月跌6%。乘聯會又表示，去年下半年高基數，促銷力度大，今年「雙11」的車市刺激效果相對一般，第三周走勢仍未明顯提升。
其他報道
Argyle Street冀中巴新總裁交代發展策略及傳承計劃
理想汽車：11月理想ONE交付達1.3萬輛創新高 按年升1.9倍
「ATM」回軟 恒指升幅收窄至183點 北水連續6日淨流入 逾1個月最長
傳愛奇藝裁員20%至40% 受選秀取消、視頻平台競爭激烈拖累
傳中國禁VIE方式海外上市 阿里、騰訊等或需調整 赴港IPO需審批