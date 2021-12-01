乘聯會指出，近期散發式的疫情容易打亂當地市民的生產生活節奏，保持兩點一線出行路徑，除了利好網絡電商、社區團購等無接觸行業，目前各地的管控加嚴、信貸政策的收緊、惡劣天氣的增加均造成購車延後。

11月首周總體狹義乘用車市場零售達到日均3.9萬輛，按年跌18%，按月跌6%。第二周總體狹義乘用車市場零售達到日均4.6萬輛，按年跌23%，按月表現持平。第三周總體狹義乘用車市場零售達到日均4.9萬輛，按年跌12%，表現相對改善，按月跌6%。乘聯會又表示，去年下半年高基數，促銷力度大，今年「雙11」的車市刺激效果相對一般，第三周走勢仍未明顯提升。

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