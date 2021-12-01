匯豐指，多國經濟自下半年起通脹重燃，並到10年高位，其認為在英聯邦國家如英國及澳洲等地營運的公用事業股可望受惠，當中有60%至75%盈來來自這些國家的長建及電能會受惠，原因是當通脹上升，其監管利潤亦隨之水漲船高，足以抵消成本上升有餘，甚至有助推高邊際利潤。以英國10月的消費物價指數達4.2%為例，相比分銷氣體網絡的原定回報1.9%有距離，反映在2024年到期後進行氣價檢討時，有望在新的監管計劃調高收入。

同時由於長建及電能的債務以定息為主，該行的定息團隊更估計美國10年期國債債息由當前的1.5厘回落至明年底的1厘，而非共識的2.05厘，因此已處於有利的成本及息差環境。其看中長建可望擺脫重新定價的風險，並認為其自由現金流足以驅動股息增長，甚至在2022至23年有購併作為催化劑。

中電及港燈的准許回報固定在8%，相對與通脹主題不致太貼切，但是匯豐指出，中電儘管面對澳洲能源市場供求的不明朗情況，但是直指其有清晰的能源過渡計劃，並料有關計劃可以驅動澳洲業務的增長，因此同樣如長建一樣，給予中電買入評級。

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