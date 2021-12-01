《意見》提出要督促網約車平台企業公告計價規則、收入分配規則，合理設定抽成比例，每次訂單完成後告知駕駛員抽成比例。企業調整相關經營策略前，應徵求相關方面意見，並提前向社會公佈。同時鼓勵相關平台企業積極參加職業傷害保障試點，督促企業依法為符合勞動關係情形的駕駛員參加社會保險，引導和支持不完全符合確立勞動關係情形的駕駛員參加相應的社會保險。

另外，《意見》亦支持從業人員參加社會保險、保障從業人員合理勞動報酬、保障從業人員獲得合理休息、改善從業環境和工作條件、加強對從業人員的人文關懷及促進網約車平台企業合規發展、維護公平競爭市場秩序、暢通投訴舉報渠道、強化工會組織保障作用等多方面加強交通運輸新業態從業人員權益保障工作，推動交通運輸新業態規範健康持續高質量發展。

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