屈臣氏集團 (亞洲及歐洲)行政總裁及集團首席營運總監倪文玲表示，對推出首個合作品牌感到很高興，並指aio是屈臣氏集團與P&G共同研發的成果，由滿足顧客的需求著手，到產品研發以至品牌設計，兩家公司一直合作無間。屈臣氏集團開創O+O零售新標準，為顧客帶來無縫的線下及線上購物體驗，相信能有助aio開拓全新市場。可持續發展是集團的重點，所以全新Clean Beauty產品 aio包裝採用完全可回收的設計，被納入屈臣氏『可持續選擇產品』類別。

P&G總裁（全球皮膚及個人護理）Markus Strobel表示，今次是P&G BEAUTY首次與零售商夥伴的突破性合作，由零開始共同創建一個新的護膚品牌。他們很榮幸能與屈臣氏集團共同學習並共同創立aio ，以滿足大中華區消費者的護膚需求，創造零售和護膚品的未來。，他更指，aio主要吸引的消費者都是GEN Z 及千禧年代年輕人，目標有更多銷售額來自線上平台。

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