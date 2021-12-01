會議指出，治理拖欠中小企業賬款，直接涉及推進市場化、法治化、國際化營商環境建設。今年以來，受國內外複雜嚴峻環境和疫情多點散發等因素影響，中小企業應收賬款增長較快、被拖欠情況增多。要貫徹黨中央、國務院部署，按照保市場主體的要求，依法依規加大對拖欠中小企業賬款的整治力度。

一要嚴格執行《保障中小企業款項支付條例》，整治濫用市場優勢地位惡意拖欠賬款行為。機關、事業單位從中小企業採購貨物、工程、服務，應當自貨物、工程、服務交付之日起30日內支付款項，最長不得超過60日。機關、事業單位和大企業不得強制中小企業接受商業匯票等非現金支付方式，不得濫用商業匯票變相佔用中小企業資金。大企業應在年度報告中向社會公佈逾期未支付的中小企業款項。

二要壓實地方屬地和部門監管責任，加強審計監督，對機關、事業單位、國有大企業拖欠中小企業賬款要依法查處並嚴肅問責，嚴重失信的要公開曝光。

三要強化長效機制建設，健全建設工程價款結算相關制度，提高工程進度款支付比例。全面推行保函（保險）替代保證金。