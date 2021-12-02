美國出現首宗Omicron病例 美股大升後倒跌 道指跌461點
文章日期：2021年12月2日 08:15
加州發現美國首例omicron毒株感染病例，美國疾控中心(CDC)指，患者於11月22日從南非返回美國，並已完成疫苗接種，出現輕微症狀，目前有改善，現在正自我隔離，所有密切接觸者均已聯繫到，病毒檢測皆為陰性；南非傳染病專家稱，現在斷言omicron僅產生輕度癥狀還為時過早；而世衛亦稱，疫苗料能防止omicron感染者發展為重症。美股先升後跌。
道瓊斯工業平均指數收跌461點，跌幅1.34%，報34022點。標普500指數收跌53點，跌幅1.19%，報4513點。納斯達克綜合指數收跌283點，或1.83%，報15254點。
道指曾升最多1.51%，是10月14日後最大升幅，但其後倒跌最多1.38%，低見34006.98點，是10月6日33854.69點後最低。收市報34022.04點，是10月4日後收市新低，連跌2日，累計跌1113.9點。
標指曾升最多1.88%，是3月9日後最大升幅，其後倒跌最多1.24%，低見4510.27點，是10月19日4496.41點後最低。收市報4513.04點，是10月18日後收市新低。連跌2日，累計跌142.23點。
納指曾升最多1.8%，是11月29日後最大升幅，其後倒跌最多1.89%，低見15243.93點，是10月27日後最低。收市報15254.05點，是10月27日後收市新低。連跌2日，累計跌528.78點。
salesforce跌11.74%，報251.5美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低220點，而強生升1.38%，報158.08元，貢獻道指14點。
科技股方面，蘋果收市報164.77元，跌0.32%，谷歌母公司Alphabet收市報2821.03元，跌0.59%，亞馬遜收市報3443.72元，跌1.8%，Facebook收市報310.6元，跌4.27%。
歐洲STOXX 600指數收漲1.71%，報470點。德國DAX指數收漲2.47%，報15472點；法國CAC 40指數漲2.4%，報6881點；英國富時100指數收漲1.55%，報7168點。