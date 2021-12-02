港股ADR跌331點 夜期低水54點 雲音樂上市
文章日期：2021年12月2日 09:00
美股向下，港股ADR跌331點或1.42%，報23326點，即月恒指夜期升13點，低水54點，報23605點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.85%，折合報455.46元；阿里巴巴（9988）跌1.18%，折合報124.22元；美團（3690）跌3.23%，折合報236.69元；匯控（0005）跌0.83%，折合報43.14元；建行（0939）跌1.5%，折合報5.05元。
道期現升0.464%；標期現升0.46%；納期現升0.49%。日股現跌0.13%，韓股現升0.36%，澳股現跌0.73%。
今日焦點股份可留意：
雲音樂（9899）上市，定價205元。
雷蛇（1337）獲主席陳民亮等溢價5.6%提私有化。
周焯華辭任太陽城集團（1383）及凱升（0102）主席。可留意太陽娛樂（8082）。
中國電力（2380）折讓12.44%配股，籌38億。
傳中國禁中國公司VIE方式海外上市，中證監闢謠：不屬實。留意阿里（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）。
電視廣播（0511）財務總裁退休，西九管理局前首席財務總監接任。
新城發展（1030）11月實現合約銷售錄200億元人幣跌17%。
大家樂（0341）與OmniFoods合作推純素煲仔飯，首周銷售佔比逾一成。
小鵬汽車（9868）上月交付升2.7倍。
乘聯會：上月首3周乘用車零售日均4.5萬輛，信貸收緊造成購車延後。
蒙牛（2319）創辦人牛根生辭任非執董，徹底退出集團。
Argyle Street冀中巴（0026）新總裁交代發展策略及傳承計劃。
生力啤（0236）：董事總經理杜華博辭任，顏彬諾接任。
REDD：禹洲（1628）將深圳總部大樓抵押，獲11億元人民幣貸款。
理想汽車（2015）：11月理想ONE交付達1.3萬輛創新高，按年升1.9倍。
澳門傳媒指內地檢察機構查博彩案涉太陽城以外賭廳。留意濠賭股。
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