「ATM」拖累恒指低開134點 雲音樂平開 雷蛇跌5% 太陽城升6%
文章日期：2021年12月2日 09:26
恒指今早低開134點或0.58%，報23524點，成交金額108億元；國指今早低開63點或0.76%，報8362點。恒生科技指數開市報5986點，跌1.2%。「ATM」成拖低大市的主力，其中，以阿里（9988）的影響最大。
藍籌7隻升，35隻下跌，18隻無升跌。申洲國際（2313）升1.21%，報151元，是升幅最大的藍籌；阿里巴巴（9988）跌4.3%，報120.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，24隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報219.8元，升2.14%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）創上市新低，見120.3元，開市報120.3元，跌4.3%。
恒指、科指低於所有主要平均線。
雲音樂（9899）上市，定價205元。開市報205元，無升跌。
雷蛇（1337）獲主席陳民亮等溢價5.6%提私有化。開市報2.52元，跌5.62%。
周焯華辭任太陽城集團（1383）及凱升（0102）主席。太陽城集團開市報0.14元，升6.06%。凱升無成交，報0.162元。太陽娛樂（8082）無成交，報0.097元。
中國電力（2380）折讓12.44%配股，籌38億。開市報3.8元，跌12.44%。
傳中國禁中國公司VIE方式海外上市，中證監闢謠：不屬實。阿里（9988）創上市新低，見120.3元，開市報120.3元，跌4.3%。騰訊（0700）開市報467元，跌0.38%。美團（3690）開市報240.2元，跌1.8%。
電視廣播（0511）財務總裁退休，西九管理局前首席財務總監接任。無成交，報4.6元。
新城發展（1030）折讓約5.6% 21股供1股。另11月實現合約銷售錄200億元人幣跌17%。開市報5.54元，跌1.6%。
大家樂（0341）與OmniFoods合作推純素煲仔飯，首周銷售佔比逾一成。無成交，報13.6元。
小鵬汽車（9868）上月交付升2.7倍。開市報204元，跌6.42%。
乘聯會：上月首3周乘用車零售日均4.5萬輛，信貸收緊造成購車延後。汽車股向下，吉利（0175）開市報22.85元，跌0.65%；比亞迪（1211）開市報302元，跌1.24%。
蒙牛（2319）創辦人牛根生辭任非執董，徹底退出集團。開市報43.55元，升0.11%。
Argyle Street冀中巴（0026）新總裁交代發展策略及傳承計劃。無成交，報99.95元。
生力啤（0236）：董事總經理杜華博辭任，顏彬諾接任。開市報1.03元，升1.98%。
REDD：禹洲（1628）將深圳總部大樓抵押，獲11億元人民幣貸款。開市報0.71元，無升跌。
理想汽車（2015）：11月理想ONE交付達1.3萬輛創新高，按年升1.9倍。開市報136.1元，跌4.36%。
澳門傳媒指內地檢察機構查博彩案涉太陽城以外賭廳。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）開市報9.5元，跌1.66%；美高梅中國（2282）開市報4.97元，跌0.6%；澳博（0880）開市報5.22元，跌1.88%；永利澳門（1128）開市報6.26元，跌1.42%；銀河娛樂（0027）開市報40.5元，跌2.17%；金沙中國（1928）開市報16.86元，跌1.75%；信德（0242）無成交，報2.11元。
破底股方面
破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見120.3元，開市報120.3元，跌4.3%；世茂服務（0873）創上市新低，見9.08元，開市報9.08元，跌1.2%；翰森製藥（3692）創上市新低，見15.66元，開市報15.66元，跌0.89%；微創醫療（0853）見52周低31.8元，開市報31.8元，跌0.78%；阿里健康（0241）見52周低7.05元，開市報7.05元，跌0.42%；海底撈（6862）見52周低17.02元，開市報17.02元，跌0.7%；九毛九（9922）見52周低15.08元，開市報15.08元，跌2.08%；恒安（1044）見52周低36.8元，開市報36.8元，跌0.67%；萬洲（0288）見52周低4.81元，開市報4.81元，無升跌；融創中國（1918）見52周低12.52元，開市報12.52元，跌0.32%；泡泡瑪特（9992）見52周低15.08元，開市報15.08元，跌2.08%。
異動股
上升異動股，包括，指尖悅動（6860）開市報0.218元，升7.92%；太陽城集團（1383）開市報0.14元，升6.06%；復宏漢霖（2696）開市報28.95元，升5.08%；五菱（0305）開市報1.83元，升3.39%；新高教（2001）開市報3.85元，升2.67%；波司登（3998）開市報5.44元，升2.26%；攜程集團（9961）開市報219.8元，升2.14%；裕承科金（0279）開市報0.24元，升2.13%；生力啤（0236）開市報1.03元，升1.98%。
下跌異動股，包括，中國電力（2380）開市報3.8元，跌12.44%；小鵬汽車（9868）開市報204元，跌6.42%；雷蛇（1337）開市報2.52元，跌5.62%；騰盛博藥（2137）開市報37.6元，跌5.53%；理想汽車（2015）開市報136.1元，跌4.36%；阿里巴巴（9988）創上市新低，見120.3元，開市報120.3元，跌4.3%。
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