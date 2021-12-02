OneDegree危疾保險分為三個計劃，其中「無限計劃」每個危疾的保額為100萬元，客戶患上某個危疾索償後，若再患上其他危疾索償可再次索償，但賠償額最多僅至八成。產品不設生存期，即投保人在確診危疾後短時間內身故，也可以獲得賠償。

問及危疾復發不能再索償，市面上則有再多次索償終身危疾保，OneDegree精算主管成帆表示，這些保險帶有儲蓄成份，保費會較高。以45歲非吸煙男性計算，每年保費般需萬多元，需該行產品則為7584元。OneDegree危疾保險其他兩個計劃，則保障7種及62種危疾，保額最高為300萬元，保單期內最多只賠一次。

OneDegree共同創辦人郭彥麟表示，該行的科技業務，在2019年已於其他市場為當地大型保險提供系統服務，該行成立時已有計劃推出醫療保險，而寵物保險有客戶詢問能否提供醫療保險。除了危疾保險外，該行明年計劃推出意外、旅遊、家居的主流保險產品。他表示，目前該行有超過12萬個客戶，每月客戶人數仍有雙倍數增長，主要來自與網購轉運商合作的貨運保險。

其他報道

新城發展折讓約5.6% 21股供1股

中國電力折讓約12.4%配股 籌38億

港股ADR跌331點 夜期低水54點 雲音樂上市

雷蛇獲主席陳民亮等溢價5.6%提私有化

美國出現首宗Omicron病例 美股大升後倒跌 道指跌461點