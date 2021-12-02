港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升4日 創近一年新高
文章日期：2021年12月2日 11:23
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升1.86點子至0.18107%，是2020年12月30日後最高，當日報0.18268%。
港元現報7.7928元升值1點子，曾貶值最多8點子，報7.7937元，亦曾升值最多6點子，報7.7923元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.09點子至0.05786%；1星期HIBOR跌1.13點子至0.08071%；2星期HIBOR跌1.23點子至0.08214%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.11點子至0.25077%；6個月期HIBOR升0.59點子至0.30768%；12個月期HIBOR升0.26點子至0.40732%。
美元指數現報95.957貶值0.071點或0.07%。
美元1個月期LIBOR報0.094%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0871%，連續3日擴闊，利差是2020年12月25日後最高，當日差距為0.1049%
對上一次連續3日擴闊，是2021年11月18日，當日利差報-0.004%。
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