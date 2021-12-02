美股因出現首宗本土Omicron病例而急挫，恒指今早表現平靜，市場觀望變種病毒影響力，人行亦料保持跨年資金面平穩，恒指低開134點後，輕微擴闊至跌141點，其後已止跌回升，高位升148點，高低波幅289點。