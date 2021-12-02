恒指倒升55點 匯控、建行、美團發力 抵銷阿里跌幅 北水第7日流入
文章日期：2021年12月2日 12:20
美股因出現首宗本土Omicron病例而急挫，恒指今早表現平靜，市場觀望變種病毒影響力，人行亦料保持跨年資金面平穩，恒指低開134點後，輕微擴闊至跌141點，其後已止跌回升，高位升148點，高低波幅289點。
阿里（9988）今早再創新低，是拖低大市最多的藍籌，不過藍籌升多跌少，加上匯控（0005）、建行（0939）、美團（3690）發力，恒指半日升55點或0.23%，報23714點，成交金額861億元；國指升41點或0.49%，報8467點。恒生科技指數收報5973點，跌1.41%。
藍籌40隻升，19隻下跌，1隻無升跌。碧桂園（2007）升3.51%，收報7.07元，是升幅最大的藍籌；瑞聲（2018）跌4.17%，收報32.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）收報220.2元，升2.32%；跌幅最大的是汽車之家（2518）創上市新低，見60.7元，收報60.9元，跌9.1%。
恒指科指均低於主要移動平均線。
北水南下合計淨流入5.3億元，較上日減少67.39%，連續第7日流入，累計流入82.96億元，對上一次連續7日淨流入是10月15日。南水北上合計淨流入25.82億元人民幣，較上日減少13.94%，連續第2日流入，累計流入55.83億元。
據報港府要求保留獨立團隊專責飛內地航班。國泰（0293）收報6.27元，跌0.48%；國航（0753）收報4.95元，無升跌。
中汽協預測11月中國汽車銷量247萬輛，按年跌一成。乘聯會：上月首3周乘用車零售日均4.5萬輛，信貸收緊造成購車延後。車股個別發展，吉利（0175）收報22.9元，跌0.43%；比亞迪（1211）收報305.6元，跌0.07%；廣汽集團（2238）收報7.81元，升1.56%；恒大汽車（0708）收報3.07元，跌12.54%。
OPEC+預料受Omicron影響，石油供應過剩將惡化。中石油（0857）收報3.44元，升0.29%；中海油（0883）收報7.81元，升0.39%。
蘋果通知供應商iPhone 13系列需求減弱。舜宇（2382）收報224.8元，跌3.27%；高偉電子（1415）收報11.04元，跌0.9%；瑞聲（2018）收報32.2元，跌4.17%。
佳兆業（1638）據報與債權人討論還債方式，選項包括以系內上市公司股份交換。創上市新低，見1元，收報1.01元，無升跌。佳兆業美好（2168）收報13.58元，升0.15%；星島（1105）收報0.5元，無升跌。
雲音樂（9899）上市，定價205元。收報200.4元，跌2.24%。
雷蛇（1337）獲主席陳民亮等溢價5.6%提私有化。收報2.44元，跌8.61%。
周焯華辭任太陽城集團（1383）及凱升（0102）主席。太陽城集團創上市新低，見0.105元，收報0.129元，跌2.27%。凱升（0102）收報0.17元，升4.94%。太陽娛樂（8082）收報0.086元，跌11.34%。
中國電力（2380）折讓12.44%配股，籌38億。收報3.83元，跌11.75%。
傳中國禁中國公司VIE方式海外上市，中證監闢謠：不屬實。阿里（9988）創上市新低，見120.1元，收報121.5元，跌3.34%。騰訊（0700）收報469.4元，升0.13%。美團（3690）收報247.2元，升1.06%。
電視廣播（0511）財務總裁退休，西九管理局前首席財務總監接任。收報4.61元，升0.22%。
新城發展（1030）折讓約5.6%，21股供1股。另11月實現合約銷售錄200億元人幣跌17%。收報5.38元，跌4.44%。
大家樂（0341）與OmniFoods合作推純素煲仔飯，首周銷售佔比逾一成。收報13.54元，跌0.44%。
小鵬汽車（9868）上月交付升2.7倍。收報208.6元，跌4.31%。
蒙牛（2319）創辦人牛根生辭任非執董，徹底退出集團。收報43.85元，升0.8%。
Argyle，Street冀中巴（0026）新總裁交代發展策略及傳承計劃。收報99.95元，無升跌。
生力啤（0236）：董事總經理杜華博辭任，顏彬諾接任。收報1.02元，升0.99%。
REDD：禹洲（1628）將深圳總部大樓抵押，獲11億元人民幣貸款。平上市低位0.7元，收報0.74元，升4.23%。
理想汽車（2015）：11月理想ONE交付達1.3萬輛創新高，按年升1.9倍。創上市新高，見145元，收報143.3元，升0.7%。
澳門傳媒指內地檢察機構查博彩案涉太陽城以外賭廳。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報9.62元，跌0.41%；美高梅中國（2282）收報5.03元，升0.6%；澳博（0880）收報5.32元，無升跌；永利澳門（1128）收報6.27元，跌1.26%；銀河娛樂（0027）收報41.55元，升0.36%；金沙中國（1928）收報16.88元，跌1.63%；信德（0242）收報2.09元，跌0.95%。
破頂股表現
破頂股包括，理想汽車（2015）創上市新高，見145元，收報143.3元，升0.7%；環球新材（6616）創上市新高，見8.57元，收報8.01元，跌3.49%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.02元，收報0.93元，跌4.12%；遠洋集團（3377）創52周高，見1.95元，收報1.93元，升3.76%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.076元，無升跌；中國建築（3311）創52周高，見8.49元，收報8.47元，升5.74%。
破底股方面
科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見120.1元，收報121.5元，跌3.34%；汽車之家（2518）創上市新低，見60.7元，收報60.9元，跌9.1%；明源雲（0909）創上市新低，見19.52元，收報19.82元，跌4.25%；百融雲（6608）創上市新低，見9.95元，收報10元，跌2.72%；醫渡（2158）創上市新低，見20.1元，收報20.6元，跌0.96%。
內房物管股破底，包括，世茂服務（0873）創上市新低，見8.75元，收報9.2元，升0.11%；恒大物業（6666）創上市新低，見3.45元，收報3.53元，跌4.59%；融創服務（1516）創上市新低，見11.02元，收報11.82元，升1.2%；金科服務（9666）創上市新低，見30.4元，收報32.35元，升3.85%；佳兆業（1638）創上市新低，見1元，收報1.01元，無升跌；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.73元，收報1.74元，跌1.14%；融創（1918）見52周低12.34元，收報13.08元，升4.14%；雅居樂（3383）見52周低5.03元，收報5.16元，跌0.19%；時代中國（1233）見52周低4.12元，收報4.33元，升3.1%；奧園（3883）見52周低1.98元，收報2.03元，跌1.46%。
醫療醫藥股破底，包括，心通醫療（2160）創上市新低，見4.45元，收報4.59元，升2.68%；兆科眼科（6622）創上市新低，見6.18元，收報6.21元，跌1.74%；嘉和生物（6998）創上市新低，見8.01元，收報8.02元，跌2.91%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見536元，收報554元，升0.73%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見6.63元，收報6.7元，跌5.1%；翰森製藥（3692）創上市新低，見15.56元，收報15.8元，無升跌；國藥控股（1099）見52周低16.4元，收報16.72元，升0.36%；平安好醫生（1833）見52周低27.55元，收報27.65元，跌2.3%；微創醫療（0853）見52周低31.2元，收報32.15元，升0.31%；愛康醫療（1789）見52周低6.41元，收報6.51元，升0.77%；華潤醫療（1515）見52周低4.72元，收報4.77元，跌1.04%；阿里健康（0241）見52周低6.95元，收報7.18元，升1.41%。
本地股破底，包括，新意網集團（1686）見52周低6.73元，收報6.73元，跌0.88%；香港科技探索（1137）見52周低8.21元，收報8.33元，跌4.69%；維他奶（0345）見52周低14.32元，收報14.54元，跌5.22%；金源米業（0677）見52周低0.5元，收報0.51元，跌1.92%；毛記葵涌（1716）見52周低0.53元，收報0.53元，無升跌。
內需股破底，包括，海底撈（6862）見52周低16.92元，收報16.98元，跌0.93%；九毛九（9922）見52周低14.9元，收報14.92元，跌3.12%。
藍籌股破底，包括，新鴻基地產（0016）見52周低93.2元，收報94.5元，升0.05%；中國聯通（0762）見52周低3.89元，收報3.89元，跌0.51%；長和（0001）見52周低48.8元，收報49.5元，升0.2%；恒隆地產（0101）見52周低15.1元，收報15.34元，升0.26%；恒安（1044）見52周低36.8元，收報37.3元，升0.67%。
異動股
上升異動股，包括，指尖悅動（6860）收報0.244元，升20.79%；佳兆業健康（0876）收報0.109元，升13.54%；羚邦集團（2230）收報0.205元，升11.41%；齊合環保（0976）收報1.28元，升11.3%；維亞生物（1873）收報5.56元，升10.98%；普天通信（1720）收報0.415元，升10.67%；思考樂教育（1769）收報2.45元，升10.36%；五菱（0305）收報1.93元，升9.04%；榮萬家（2146）收報6.8元，升8.97%。
下跌異動股，包括，揚科集團（1460）收報0.315元，跌17.11%；帝國科技（0776）收報15元，跌12.89%；恒大汽車（0708）收報3.07元，跌12.54%；歐化（1711）收報0.255元，跌12.07%；中國電力（2380）收報3.83元，跌11.75%；太陽娛樂（8082）收報0.086元，跌11.34%；易居企業（2048）收報1.87元，跌10.1%；冠忠巴士（0306）收報2.1元，跌9.48%；汽車之家（2518）創上市新低，見60.7元，收報60.9元，跌9.1%；雷蛇（1337）收報2.44元，跌8.61%。
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