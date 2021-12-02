【有片：選股王】Omicron出現油價被看淡 中長線可趁低吸納中石化
文章日期：2021年12月2日 13:04
恒指升55點，收報23714點，成交金額861億元。Omicron在歐洲大規模爆發，美國亦發現首宗個案，美股急升後單日大轉向，3大指數齊跌逾1%。亞洲疫情控制得較好，加上港股低殘，吸引了資金流入，連日走勢偏強。聯儲局轉鷹兼拆息持續回升，匯控（0005）連升兩日，今早再升近2%，騰訊（0700）、美團（3690）亦向好，繼續支撐大市。
蘋果向供應商表示Iphone需求放緩，手機設備股受壓，舜宇（2382）、瑞聲（2018）跌3%及4%，反而VR概念股高偉電子（1415）續於高位，仍見抗跌力。但昨日推介的氫能源續升，紙業股亦發力，玖紙（2689）、理文（2314）升3%至5%。網易雲音樂（9899）上市，中午收報200.4元，低於招股205元。
Omicron出現，全球齊齊做淡油價油股，盤路非常一面倒。但油股表現較油價強，這可能反映油價被過度拋售，今早三桶油也向好，中石化（0386）更升2%。從估值角度看，中石化市盈率僅5倍，股息率達10厘，反映市場對前景極度悲觀。無可否認，燃油車佔比會愈來愈低，但這是一個漫長過程，未來10年仍會有龐大需求，同時中石化是中國主要製氫企業，若日後電車成為主流，加油站也可變身加充電站。現水平逢低收集，中長線有不俗的值博率。
張兆聰