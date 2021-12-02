第三季的9300宗，按年及按季分別上升15%及16%。而涉及金額26.04億元，按年及按季分別增加53%及24%。截至今年9月底，強積金總資產值約1.17萬億元，按年增長14%。

積金局發言人續指，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。此外，由於強積金總體上持續流入的供款，以及累積的投資回報，提取強積金的申索金額亦會因而上升。此外，發言人重申，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地（例如非本地僱員結束在香港工作）或移居內地生活。

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