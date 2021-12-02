恒指今早低開134點後，輕微擴大跌幅至最多141點後，止跌回升，高位升148點，全日高低波幅維持289點。恒指收市升130點或0.55%，報23788點，成交金額1475億元，較上日增加5.79%；國指升80點或0.95%，報8506點。恒生科技指數收報6017點，跌0.68%。

藍籌43隻升，17隻下跌。碧桂園（2007）升4.1%，收報7.11元，是升幅最大的藍籌；藥明生物（2269）跌4.83%，收報102.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）收報222.2元，升3.25%；跌幅最大的是汽車之家（2518）創上市新低，見60.7元，收報60.95元，跌9.03%。

恒指科指均低於主要移動平均線。

北水南下合計淨流入13.69億元，較上日減少15.66%，連續第7日流入，累計流入91.36億元，對上一次連續7日淨流入是10月15日。南水北上合計淨流入30.21億元人民幣，較上日增加0.68%，連續第2日流入，累計流入60.22億元。

三大指數今日表現

恒指連升2日，累計升313.67點，對上一次連升2日是11月25日，今日亦連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月25日。

科指則連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月11日。

國指收市報8506.36點，是11月26日後收市新高，連升2日，累計升137.87點，對上一次連升2日是11月10日。今日亦連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是11月17日。

午後消息股表現

中國就電子煙管理辦法徵求意見，擬對電子煙產品銷售實行登記制度。思摩爾國際（6969）收報51.95元，升14.68%。中國波頓（3318）收報5.24元，升6.94%。

今早及隔晚消息股表現

據報港府要求保留獨立團隊專責飛內地航班。國泰（0293）收報6.17元，跌2.06%。國航（0753）收報4.89元，跌1.21%。

中汽協預測11月中國汽車銷量247萬輛，按年跌一成。乘聯會：上月首3周乘用車零售日均4.5萬輛，信貸收緊造成購車延後。汽車股個別發展，吉利（0175）收報23.1元，升0.43%；比亞迪（1211）收報305.4元，跌0.13%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.7元，升7.59%；五菱（0305）收報1.88元，升6.21%；恒大汽車（0708）收報3.04元，跌13.39%。

OPEC+預料受Omicron影響，石油供應過剩將惡化。中石油（0857）收報3.44元，升0.29%；中海油（0883）收報7.8元，升0.26%。

蘋果通知供應商iPhone 13系列需求減弱。瑞聲（2018）收報33.05元，跌1.64%；舜宇（2382）收報229.2元，跌1.38%；高偉電子（1415）收報11.3元，升1.44%。

佳兆業（1638）據報與債權人討論還債方式，選項包括以系內上市公司股份交換。佳兆業創上市新低，見1元，收報1.02元，升0.99%。佳兆業美好（2168）收報13.4元，跌1.18%。星島（1105）收報0.54元，升8%。

雲音樂（9899）上市，定價205元。收報199.9元，跌2.49%。

雷蛇（1337）獲主席陳民亮等溢價5.6%提私有化。收報2.46元，跌7.87%。

周焯華辭任太陽城集團（1383）及凱升（0102）主席。太陽城集團創上市新低，見0.105元，收報0.128元，跌3.03%。凱升（0102）收報0.17元，升4.94%。太陽娛樂（8082）收報0.086元，跌11.34%。

中國電力（2380）折讓12.44%配股，籌38億。收報3.81元，跌12.21%。

傳中國禁中國公司VIE方式海外上市，中證監闢謠：不屬實。阿里（9988）創上市新低，見120.1元，收報122.6元，跌2.47%。騰訊（0700）收報473.6元，升1.02%。美團（3690）收報247.8元，升1.31%。

電視廣播（0511）財務總裁退休，西九管理局前首席財務總監接任。收報4.6元，無升跌。

新城發展（1030）折讓約5.6%，21股供1股。另11月實現合約銷售錄200億元人幣跌17%。收報5.23元，跌7.1%。

大家樂（0341）與OmniFoods合作推純素煲仔飯，首周銷售佔比逾一成。收報13.52元，跌0.59%。

小鵬汽車（9868）上月交付升2.7倍。收報209.6元，跌3.85%。

蒙牛（2319）創辦人牛根生辭任非執董，徹底退出集團。收報43.85元，升0.8%。

Argyle，Street冀中巴（0026）新總裁交代發展策略及傳承計劃。收報99元，跌0.95%。

生力啤（0236）：董事總經理杜華博辭任，顏彬諾接任。收報1.03元，升1.98%。

REDD：禹洲（1628）將深圳總部大樓抵押，獲11億元人民幣貸款。平上市低位0.7元，收報0.78元，升9.86%。

理想汽車（2015）：11月理想ONE交付達1.3萬輛創新高，按年升1.9倍。創上市新高，見145元，收報143.1元，升0.56%。

澳門傳媒指內地檢察機構查博彩案涉太陽城以外賭廳。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報9.64元，跌0.21%；美高梅中國（2282）收報4.95元，跌1%；澳博（0880）收報5.36元，升0.75%；永利澳門（1128）收報6.31元，跌0.63%；銀河娛樂（0027）收報42.6元，升2.9%；金沙中國（1928）收報17.28元，升0.7%。

破頂股表現

破頂股包括，理想汽車（2015）創上市新高，見145元，收報143.1元，升0.56%；環球新材（6616）創上市新高，見8.57元，收報8.13元，跌2.05%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.02元，收報0.97元，無升跌；遠洋集團（3377）創52周高，見1.96元，收報1.93元，升3.76%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，跌1.32%；中國建築（3311）創52周高，見8.5元，收報8.46元，升5.62%。

破底股方面

科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見120.1元，收報122.6元，跌2.47%；汽車之家（2518）創上市新低，見60.7元，收報60.95元，跌9.03%；明源雲（0909）創上市新低，見19.52元，收報20.9元，升0.97%；百融雲（6608）創上市新低，見9.95元，收報10.1元，跌1.75%；醫渡（2158）創上市新低，見20.1元，收報20.45元，跌1.68%；家鄉互動（3798）見52周低1.47元，收報1.47元，跌6.37%。

內房物管股破底，包括，世茂服務（0873）創上市新低，見8.75元，收報9.14元，跌0.54%；恒大物業（6666）創上市新低，見3.45元，收報3.57元，跌3.51%；融創服務（1516）創上市新低，見11.02元，收報11.8元，升1.03%；金科服務（9666）創上市新低，見30.4元，收報31.65元，升1.61%；佳兆業（1638）創上市新低，見1元，收報1.02元，升0.99%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.73元，收報1.74元，跌1.14%；三巽控股（6611）創上市新低，見3.59元，收報4.08元，跌3.32%；融創（1918）見52周低12.34元，收報13.18元，升4.94%；雅居樂（3383）見52周低5.03元，收報5.17元，無升跌；時代中國（1233）見52周低4.12元，收報4.42元，升5.24%；奧園（3883）見52周低1.98元，收報2.02元，跌1.94%；朗詩（0106）見52周低0.365元，收報0.38元，無升跌。

醫療醫藥股破底，包括，心通醫療（2160）創上市新低，見4.45元，收報4.57元，升2.24%；兆科眼科（6622）創上市新低，見6.16元，收報6.2元，跌1.9%；嘉和生物（6998）創上市新低，見7.88元，收報7.88元，跌4.6%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見536元，收報553.5元，升0.64%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見6.52元，收報6.52元，跌7.65%；翰森製藥（3692）創上市新低，見15.56元，收報16.12元，升2.03%；國藥控股（1099）見52周低16.4元，收報16.74元，升0.48%；平安好醫生（1833）見52周低27.05元，收報27.25元，跌3.71%；微創醫療（0853）見52周低31.2元，收報31.7元，跌1.09%；愛康醫療（1789）見52周低6.41元，收報6.57元，升1.7%；華潤醫療（1515）見52周低4.72元，收報4.75元，跌1.45%；阿里健康（0241）見52周低6.95元，收報7.13元，升0.71%。

本地股破底，包括，新意網集團（1686）見52周低6.7元，收報6.7元，跌1.33%；香港科技探索（1137）見52周低8.21元，收報8.49元，跌2.86%；維他奶（0345）見52周低14.32元，收報14.8元，跌3.52%；金源米業（0677）見52周低0.5元，收報0.51元，跌1.92%；毛記葵涌（1716）見52周低0.53元，收報0.54元，升1.89%。

內需股破底，包括，宇華教育（6169）見52周低3元，收報3元，跌9.37%；海底撈（6862）見52周低16.74元，收報17元，跌0.82%；九毛九（9922）見52周低14.66元，收報15元，跌2.6%。

其他破底股包括，中國鐵塔（0788）創上市新低，見0.95元，收報0.95元，跌5%；順豐房託（2191）創上市新低，見3.39元，收報3.48元，升2.35%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.105元，收報0.128元，跌3.03%；盈大地產（0432）創上市新低，見0.58元，收報0.59元，無升跌；朝雲集團（6601）創上市新低，見3.04元，收報3.1元，跌0.32%；安能物流（9956）創上市新低，見8.69元，收報9.16元，跌0.11%；神州控股（0861）見52周低3.95元，收報3.99元，跌1.97%；新鴻基地產（0016）見52周低93.2元，收報94.65元，升0.21%；中國聯通（0762）見52周低3.87元，收報3.88元，跌0.77%；中國再保險（1508）見52周低0.72元，收報0.74元，升1.37%。

異動股

上升異動股，包括，指尖悅動（6860）收報0.255元，升26.24%；思摩爾（6969）收報51.95元，升14.68%；齊合環保（0976）收報1.3元，升13.04%；禹洲（1628）平上市低位0.7元，收報0.78元，升9.86%；光大控股（0165）收報9.59元，升9.73%；普天通信（1720）收報0.41元，升9.33%；中國燃氣（0384）收報14.56元，升9.31%；維亞生物（1873）收報5.46元，升8.98%；羚邦集團（2230）收報0.2元，升8.7%。

下跌異動股，包括，恒大汽車（0708）收報3.04元，跌13.39%；中國電力（2380）收報3.81元，跌12.21%；帝國科技（0776）收報15.24元，跌11.5%；太陽娛樂（8082）收報0.086元，跌11.34%；康寧傑瑞製藥（9966）收報17.1元，跌10%；恒騰（0136）收報2.91元，跌9.63%；易居企業（2048）收報1.88元，跌9.62%；中國醫療網絡（0383）收報0.077元，跌9.41%；宇華教育（6169）見52周低3元，收報3元，跌9.37%；揚科集團（1460）收報0.345元，跌9.21%；中國黃金國際（2099）收報19.62元，跌9.17%。

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