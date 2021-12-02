2019年1月，在協定的投資期屆滿後，他們要求潘振慶即時歸還投資本金和溢利，但他沒有作出回應。

證監會的調查發現潘振慶曾挪用有關款項作私人用途。證監會認為潘振慶並非獲發牌進行受規管活動的適當人選。

潘振慶在2005年至2017年期間，獲發牌進行第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動，並隸屬多家不同持牌法團。現時並非證監會持牌人。而他亦曾被證監會採取紀律行動，遭禁止重投業界30個月，由2018年7月18日至2021年1月17日止。

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