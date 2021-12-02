證監會：終身禁止潘振慶重投業界 涉挪用資金
文章日期：2021年12月2日 16:40
證監會公布，終身禁止潘振慶重投業界。證監指，經調查發現，潘在2015年5月至2017年9月期間向兩名曾出席由他任教的財務策劃或會計課程的學員提議，為他們進行證券及期貨投資。他們接受了潘的提議，並與潘訂立協議，將合共16萬元存入潘的個人銀行帳戶。
2019年1月，在協定的投資期屆滿後，他們要求潘振慶即時歸還投資本金和溢利，但他沒有作出回應。
證監會的調查發現潘振慶曾挪用有關款項作私人用途。證監會認為潘振慶並非獲發牌進行受規管活動的適當人選。
潘振慶在2005年至2017年期間，獲發牌進行第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動，並隸屬多家不同持牌法團。現時並非證監會持牌人。而他亦曾被證監會採取紀律行動，遭禁止重投業界30個月，由2018年7月18日至2021年1月17日止。
其他報道
騰訊午後發力 恒指升130點 2日累升313點 北水連續第7日流入
上季以永久離港為由提取MPF達26億元 宗數、金額皆再創新高
【有片：選股王】Omicron出現油價被看淡 中長線可趁低吸納中石化
恒指先跌後升55點 匯控、建行、美團發力抵消阿里影響 北水第7日流入