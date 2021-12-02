他指出，嘉利的房地產發展項目主要為自有土地，部份由工業地改造，交樓成本較低；加上公司有來自工業業務的資金回籠，銀行亦願意合作，對公司而言沒有債務問題。根據公司上季財報，受限制存款錄7.92億元，現金及銀行存款有1.66億元。

另嘉利曾透露擬分拆房地產業務，何偉汗表示計劃目前仍在進行中，若有更新將適時公布。

工業業務方面，何偉汗指今個財年首7個月（即今年4月至10月）的出產量，已達到上個財年整年水平，對未來表現有信心。另因應產品循環為兩至三年，公司已能夠預測未來訂單數量穩定，旗下客戶主要包括惠普（美：HPQ）、聯想（0992）、IBM（美：IBM）和Dell等。

何偉汗又表示，近年不少企業進行數碼轉型，對伺服器的要求提升；同時大數據、元宇宙也是市場熱話，相信對公司有正面影響。他說，嘉利的中國綜合生產大樓預計2022年中完成建設，隨即投入生產；另泰國生產廠區預計2022年第一季試產，主要滿足海外訂單，屆時兩個廠房合計增加現有產出約5成。

公司此前提及有意爭取亞馬遜（Amazon）（美：AMZN）及微軟（美：MSFT）的訂單，何偉汗透露，由於多數要求公司需要有多於一個生產基地，相關公司訂單希望在泰國廠房投入生產後、2022年有進展。

嘉利國際今天收報1.66元，微跌0.6%。

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