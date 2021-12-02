該行原位於陸佑行的中區分行，會重新選址到興瑋大廈地下，明日在新址營業，該分行櫃位職員會換上新制服。新址分行外牆兩層高，設大型LED數碼幕牆提供理財資訊，而分行亦配合自然採光。袁表示，該行承諾2030年或之前在日常營運達致碳中和，分行會著力全面實踐，採用LED節能照明系統，配合自然採光，可節省一半耗電量。且分行會推動無紙化。

就跨境理財通專隊，袁表示，客戶如欲參與理財通，可透過預約，於中區分行或其他指定分行與相關團隊成員會面，成員能為客戶提供一站式帳戶管理服務。她指，該專隊長遠會擴充至為客戶處理所有跨境理財業務。

袁亦表示，該行總行明年中會進行翻新工程，期間總行不會關閉，冀2023年完成。該行目前有60多間分行，由於分行整合、地區人口需求變化等因素，較2019年減少約一成，但整體服務網點仍維持200多個。

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