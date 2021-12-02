Qumata將人壽及健康險公司內傳統需時長甚至有時麻煩的核保程序，例如長的問卷及醫療體檢過程變革，當該公司的方案與保險公司的後端系統融合，將容許保單持有人使用智能電話及可穿戴工具，將其活動數據紀錄下來。該套方案有助在涵蓋超過800種診斷風險的情況，能夠比傳統的評估過程大為縮短處理時間，節省申請的時間提高效率。

Qumata聯合創辦人及行政總裁Luca Schnettler指出，是次與友邦的協議，是另一加速人壽及健康險進行數碼化的另一強而有力的里程碑，亞洲正處於業界進行數碼化的前線，他們很高興能夠和友邦緊密合作。該公司的方案，既助業界將核保過程進行轉型同時，維持同一水平的準確性，及改進客戶的體驗，及幫助業界發現新的收入機會。其利用數據，連同額外的死亡及發病率，去計算超過800種診斷風險，藉此節省申請人填問卷或見醫生的時間。

其他報道

恒生新設跨境理財通專隊 前線銷售人手料明年增兩成

當代置業11月合約銷售額按年急瀉86%

中國政府顧問將建議下調2022年GDP增長目標

嘉利國際：內房僅短期震盪 長線仍睇好

證監會：終身禁止潘振慶重投業界 涉挪用資金

騰訊午後發力 恒指升130點 2日累升313點 北水連續第7日流入

上季以永久離港為由提取MPF達26億元 宗數、金額皆再創新高

【有片：埋身擊】紐約期油回落 短期有機會出現短線反彈

【有片：選股王】Omicron出現油價被看淡 中長線可趁低吸納中石化

抖音電商平台「抖音盒子」正進行測試

雲音樂中午收跌2.2% 網易丁磊：未來平台有更多新玩法

恒指先跌後升55點 匯控、建行、美團發力抵消阿里影響 北水第7日流入

IFR：微博港第二上市發行價每股272.80元

據報港府要求保留獨立團隊專責飛內地航班

中汽協預測11月中國汽車銷量247萬輛 按年跌一成