Qumata向友邦合作提供人工智能核保方案
文章日期：2021年12月2日 17:17
環球機器學習及人工智能核保方案公司Qumata（前稱為HealthyHealth）公布，已經與友邦保險（1299）達成協議，為該集團在亞洲地區提供服務，當中友邦韓國已經應用Qumata的方案，同一方案亦將會在若干分銷渠道方面使用，涵蓋代理、銀行伙伴甚至線上渠道上。
Qumata將人壽及健康險公司內傳統需時長甚至有時麻煩的核保程序，例如長的問卷及醫療體檢過程變革，當該公司的方案與保險公司的後端系統融合，將容許保單持有人使用智能電話及可穿戴工具，將其活動數據紀錄下來。該套方案有助在涵蓋超過800種診斷風險的情況，能夠比傳統的評估過程大為縮短處理時間，節省申請的時間提高效率。
Qumata聯合創辦人及行政總裁Luca Schnettler指出，是次與友邦的協議，是另一加速人壽及健康險進行數碼化的另一強而有力的里程碑，亞洲正處於業界進行數碼化的前線，他們很高興能夠和友邦緊密合作。該公司的方案，既助業界將核保過程進行轉型同時，維持同一水平的準確性，及改進客戶的體驗，及幫助業界發現新的收入機會。其利用數據，連同額外的死亡及發病率，去計算超過800種診斷風險，藉此節省申請人填問卷或見醫生的時間。
其他報道
騰訊午後發力 恒指升130點 2日累升313點 北水連續第7日流入
上季以永久離港為由提取MPF達26億元 宗數、金額皆再創新高
【有片：選股王】Omicron出現油價被看淡 中長線可趁低吸納中石化
恒指先跌後升55點 匯控、建行、美團發力抵消阿里影響 北水第7日流入