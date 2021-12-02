《辦法》提出設立電子煙生產企業、電子煙代加工企業、電子煙品牌持有企業和電子煙用煙鹼生產企業，必須經國務院煙草專賣行政主管部門批准，取得煙草專賣生產企業許可證，並經市場監督管理部門核准登記。

另《辦法》建議，由國務院煙草專賣行政主管部門建立全國統一的電子煙交易管理平台。依法取得煙草專賣許可證的電子煙生產企業、電子煙代加工企業、電子煙品牌持有企業、電子煙用煙鹼生產企業、電子煙批發企業、電子煙零售企業和個人，應在電子煙交易管理平台中進行交易。

任何個人、法人或者其他組織不得通過規定的電子煙交易管理平台以外的訊息網絡銷售電子煙產品和電子煙用煙鹼。電子煙產品在進入統一的電子煙交易管理平台銷售前，應按要求核定計稅基價。

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