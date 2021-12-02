李指，近日聯儲局主席雖放鷹，美股呈波動，但集團看好美股長遠前景，美國企業第三季盈利亦支持到股價，故美股近日雖可能有少許回調，作為強積金長線或是可供部署的機會。內地股市方面，監管因素似乎持續，持偏淡看法。

他透露明年上半年冀推一隻抗通脹、可派息的基金，料持倉會包括投資級別債和收息股。

集團董事總經理及行政總裁劉嘉時表示，集團正積極與積金局及積金局平台公司推展及建構eMPF，形容落實時間很緊張，且亦有爭論，例如平台構建進展未必覆蓋到集團希望就客戶需要而有的功能。

集團又指，今年以來可扣稅自願性供款（TVC）供款額按年多三成，戶口數目按年增35%，料增幅原因與扣稅性質、去年強積金回報佳等有關。至於提取強積金申請個案，今年第二季較首季升四成，第三季與第二季持平，至10月、11月已有回落。

記者：胡學能

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